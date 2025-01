Madagascar: Développement du Sud - Renforcement de l'appui de l'USAID

Depuis 2022, l'USAID ou l'Agence américaine pour le développement international a engagé plus de 39 millions de dollars pour lutter contre l'insécurité alimentaire et améliorer les pratiques agricoles et les moyens de subsistance à Madagascar.

Au début de l'année dernière, un projet agricole intitulé APEMBA a été lancé en vue de promouvoir les cultures de sorgho, de l'arachide et de millet dans le pays, et ce, en partenariat avec le centre national de recherche appliquée au développement rural (FOFIFA). Ce projet vise notamment à développer l'activité commerciale de ces trois chaînes de valeur tout en encourageant les techniques de cultures en rotation afin d'améliorer la fertilité des sols et d'augmenter les rendements de productivité.

La préservation de l'environnement n'est pas en reste. Ce projet APEMBA permet également de renforcer la production agricole intelligente face au climat tout en augmentant la disponibilité des aliments pour les communautés. Les sources de revenus des exploitants agricoles familiaux vont également s'améliorer.

Plus de 22 millions USD

Hormis cela, les États-Unis, par l'intermédiaire de l'USAID, ont fourni plus de 22 millions de dollars d'aide supplémentaire pour renforcer la résilience et améliorer la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables de Madagascar. Ce financement vise à soutenir 88 000 ménages extrêmement pauvres et marginalisés dans les régions d'Androy, d'Anosy et d'Atsimo-Atsinanana à Madagascar.

Cette assistance, qui sera mise en oeuvre par des consortiums dirigés par les partenaires de l'USAID tels que Catholic Relief Services et Cultivating New Frontiers in Agriculture, aidera les ménages marginalisés à créer des moyens de subsistance durables, à développer leur capital financier ainsi qu'à accroître leur épargne et leurs actifs. Elle aidera également les ménages à accéder aux services de santé, de nutrition, d'eau, d'assainissement et d'hygiène existants tout en renforçant leur capacité à être plus résilients dans le futur, a-t-on appris.

En tout, l'USAID s'engage à renforcer son appui pour le développement du Sud de la Grande île. Le soutien d'urgence pour renforcer la résilience du pays face aux catastrophes naturelles telles que la sécheresse et les cyclones, constitue également sa principale préoccupation. Il est à rappeler que les États-Unis ont fourni près de 103 millions de dollars d'aide humanitaire à Madagascar au cours de l'exercice 2024.