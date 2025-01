Afrique: CAN 2025 au Maroc - L'année ou jamais pour les Lions de l'Atlas?

Comme la Côte d'Ivoire en 2024, le Maroc aspire à remporter la prochaine CAN sur son sol du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Après des éliminatoires brillants, les Lions de l'Atlas sont très attendus pour remporter un deuxième titre continental.

En 2015, le Maroc, qui devait être le pays organisateur, avait demandé à plusieurs reprises à la Confédération africaine de football (CAF) le report de la CAN à cause de l'épidémie d'Ebola. L'instance suprême du football africain avait refusé et disqualifié les Lions de l'Atlas. La Guinée équatoriale avait abrité le tournoi continental.

Dix années plus tard, le Maroc est devenu un pays phare du foot africain avec notamment sa demi-finale vécue lors du Mondial 2022 au Qatar.

Un banc extraordinaire

2025 sera une année importante pour les Marocains qui espèrent briller à domicile lors de cette CAN qu'ils organisent pour la deuxième fois après 1988. Surtout, les Lions attendent de soulever le trophée depuis... 1976, une éternité. En 2004, ils avaient été battus en finale par la Tunisie.

Prétendants au titre continental en Côte d'Ivoire en janvier 2024, les Marocains ont été éliminés par l'Afrique du Sud en huitièmes de finale (2-0). Après une phase de poules maîtrisée, marquée par deux victoires face à la Tanzanie et la Zambie, et un match nul contre la République démocratique du Congo, les Marocains avaient été surpris par les Sud-Africains. Tombés de haut, ils se sont rattrapés depuis.

Lors des éliminatoires de la prochaine CAN, les hommes de Walid Regragui ont totalisé six victoires en six matchs, marquant 26 buts pour deux encaissés. La pépite Brahim Diaz, qui évolue au Real Madrid, a été décisif dans chacun des six derniers matchs qu'il a joués avec le Maroc. Il a terminé meilleur buteur des éliminatoires avec sept buts. Eliesse Ben Seghir (Monaco), a aussi succombé à l'attractivité des quatrièmes du dernier mondial. Un banc bien garni, une équipe jeune, le Maroc est normalement bien paré pour sa CAN à domicile.

L'attaque la plus prolifique du continent en 2024

« Je n'étais pas inquiet même après la Coupe d'Afrique, je ne suis pas euphorique maintenant (après la performance des éliminatoires, Ndlr). Je sais qu'il y a du travail, qu'on est attendu, et qu'après cette Coupe du monde (2022, Ndlr) ça sera toujours plus difficile à chaque match. On est exigeant avec le Maroc et on a raison de l'être parce qu'on a du talent. (...) Je sais très bien ce qu'on est capable de faire, mais aussi qu'on a encore quelques défauts. Ça va être comblé avec quelques joueurs qui vont encore nous rejoindre », a récemment déclaré Walid Regragui au micro de Canal +.

Très apprécié des joueurs, notamment des leaders de l'équipe comme Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat ou encore Romain Saïss, le Maroc a fait le choix de conserver le sélectionneur malgré le raté de la CAN chez les Éléphants. « La Fédération royale marocaine de football renouvelle sa confiance à Walid Regragui pour diriger la prochaine étape, en lui apportant tous les moyens de soutien et d'accompagnement afin d'accéder au statut que méritent le football national en général et l'équipe nationale en particulier », pouvait-on lire dans un communiqué à l'issue du tournoi en Côte d'Ivoire.

Avec 44 buts en 2024, le Maroc a été l'attaque la plus prolifique du continent. Les Lions de l'Atlas sont en tête de leur groupe dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. En 2025, Hakim Ziyech et ses coéquipiers voudront encore être au centre du jeu.