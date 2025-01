Tunisie: Ligue 1 - ESS-CA choc de la 14e journée, le leader en déplacement périlleux

Le classico entre l'Etoile du Sahel et le Club Africain sera le choc de la 14e journée de la Ligue 1 du football professionnel qui sera tronquée en raison des engagements de l'Espérance de Tunis et du CS Sfaxien en coupes africaines interclubs.

Etoilés et Clubistes aborderont cette journée avec l'intention commune de réaliser une bonne opération puisque la formation sahélienne (6e, 21 points), accrochée lors de la précédente journée par l'EGS Gafsa, tentera de renouer avec le succès pour s'approcher du peloton de tête, tandis que l'équipe de Bab Jedid (2e, 28 points) espère signer sa deuxième victoire de suite pour retrouver le leadership.

Bien que portée favorite pour remporter ce match vu l'avantage du terrain et du public et l'ascendant psychologique sur l'équipe clubiste face à laquelle elle n'a pas perdu en championnat depuis 2017, l'équipe étoilée se retrouve dans l'obligation de victoire pour se relancer dans la course au titre et devra de surcroît jouer sans calcul.

Samedi, l'US Monastir, leader avec 29 points, sera en déplacement périlleux à Metlaoui où elle affrontera l'équipe locale (9e, 17 points). Les protégés de Mohamed Sahli tenteront de préserver leur invincibilité et poursuivre leur série rose en alignant une quatrième victoire d'affilée qui leur permettrait de conforter leur leadership en comptant dans cela sur une ligne défensive des plus solides en championnat (5 buts encaissés). En revanche, ils devront se méfier d'un adversaire redoutable qui n'a jamais perdu à domicile (3 victoires et 3 nuls) et qui cherche un troisième succès consécutif pour améliorer sa position dans le tableau.

Le Stade Tunisien, 3e avec 27 points, qui guette lui aussi la première place, espère un faux-pas du leader et de son dauphin, associé à une belle performance à domicile face à l'US Tataouine, avant-dernière (7 points). La formation du Bardo qui s'est avérée une équipe intraitable sur sa propre pelouse où elle a décroché 13 sur 15 points possibles, sait pertinemment que seule la victoire conforterait ses chances pour le titre. Mais elle devra éviter le match piège face à un adversaire en grande difficulté avec la pire défense du championnat (26 buts encaissés) et qui espère mettre fin à une série de 6 défaites consécutives à l'extérieur et faire oublier la lourde défaite concédée à domicile face à l'AS Soliman.

Non loin du trio de tête, l'ES Zarzis (4e, 25 points) reçoit l'équipe de Soliman (13e, 12 points) dans un match qui ne s'annonce pas de tout repos pour la formation locale qui reste sur deux matches nuls de suite l'éloignant des équipes de tête même si son parcours reste globalement positif depuis son retour parmi l'élite. Le match sera d'autant plus difficile face à une équipe en regain de confiance après son large succès face à l'US Tataouine et qui cherchera à rééditer cette performance pour s'éloigner de la zone rouge.

La JS Omrane (10e, 14 points) se rendra dimanche chez l'US Ben Guerdane (12e, 12 points) pour une confrontation qui s'annonce équilibrée entre deux adversaires en quête de victoire pour conforter leur place en milieu du tableau.. Après deux nuls successifs en déplacement, les locaux espèrent en effet renouer avec la victoire comptant dans cela sur un groupe conduit par l'attaquant Nassim Sioud (5 buts) pour venir à bout des nouveaux promus en baisse de rythme avec 7 matchs sans victoire.

Le match opposant l'AS Gabès (11e, 13 points) et l'EGS Gafsa, lanterne rouge (5 points) s'annonce également équilibré. Les locaux sont à la recherche de leur quatrième victoire en championnat et la première depuis la 9e journée, tandis que les visiteurs, sous la conduite de leur nouvel entraîneur Skander Kasri, visent leur deuxième succès de la saison et le premier depuis la 7e journée, pour prendre une bouffée d'oxygène.

Le programme :

. Samedi 4 janvier

Au Bardo (14h00):

Stade Tunisien - US Tataouine

A Métlaoui (14h00):

ES Métlaoui - US Monastir

A Zarzis (14h00):

ES Zarzis - AS Soliman

. Dimanche 5 janvier

A Sousse (14h00):

Etoile du Sahel - Club Africain

A Gabès (14h00):

AS Gabès - EGS Gafsa

A Ben Guerdane (14h00):

US Ben Guerdane - JS Omrane

. Mercredi 22 janvier

A Bizerte (14h00):

CA Bizertin - CS Sfaxien

. Jeudi 23 janvier

A Radès (16h30):

Espérance St - O Béja