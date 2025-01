Tunisie: Le ministère de l'Environnement intervient pour éliminer les déchets de construction et de démolition dans les régions et les gouvernorats les plus touchés

Le ministère de l'Environnement est intervenu fin décembre pour enlever les déchets de construction et de démolition dans plusieurs zones des provinces de Ben Arous et de Kairouan.

Les interventions ont concerné les centres urbains, les routes, les axes principaux, les grandes rocades et les entrées de ville, selon un communiqué publié par le ministère.

En janvier, le ministère poursuivra ses interventions dans les gouvernorats de Sousse et de Sfax, et en mars à l'Ariana, à Manouba, à Gabès et à Gafsa.

Le ministère oeuvrera également à la mise en place d'un système de valorisation de ces déchets pour éliminer les points noirs disséminés dans plusieurs zones, en coordination avec les directions régionales de l'environnement et les autorités régionales pour identifier une nouvelle liste des zones les plus touchées par le phénomène de déversement anarchique de déchets de démolition et de construction, selon le communiqué.

Ces interventions s'inscrivent dans le cadre du soutien de l'effort communal et de la poursuite de la prise en charge de la propreté des villes, de leurs entrées, des grands axes routiers, des routes touristiques et des rocades, en application du programme national de propreté et d'esthétique de l'environnement, selon la même source.