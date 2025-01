Afrique de l'Ouest: Bourse - La BRVM démarre l'année 2025 avec une baisse de ses activités du marché.

Après les performances réalisées lors de la séance de cotation du mardi 31 décembre 2024, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a démarré l'année 2025 avec une baisse de ses activités du marché à l'exception de la valeur des transactions.

Au terme de la séance de cotation de ce jeudi 2 janvier 2025, décembre 2024(la dernière de l'année 2024), les trois indices clés de la valeur totale des transactions a enregistré une augmentation, passant 898,483 millions FCFA la veille à 1,713 milliard FCFA ce jeudi 2 janvier 2025.

En revanche, la capitalisation du marché des actions connait une baisse de 33,261 milliards, en passant de 10 078,680 milliards FCFA la veille à 10 045,419 milliards FCFA ce mardi 2 janvier 2025.

Celle du marché des obligations enregistre aussi une baisse de 24,931 milliards, se situant à 10 507,436 milliards FCFA contre 10 532,367 milliards FCFA le mardi 31 décembre 2024.

Tous les indices sont en repli. L'indice BRVM Composite a ainsi régressé de 0,33% à 275,11 points contre 276,02 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30, enregistre une baisse de 0,39% à 138,20 points contre 138,74 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a enregistré une baisse 0,51% à 114,25 points contre 114,84 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 13 920 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 7,15% à 9 220 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 6,67% à 480 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 2,43% à 1 895 FCFA) et Vivo Energy Côte d'ivoire (plus 2,27% à 900 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Oragroup Togo (moins 3,91% à 1 845 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 3,23% à 750 FCFA), Africa Global Logistics Côte d'Ivoire (moins 2,99% à 1 300 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 2,44% à 400 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (moins 2,17% à 4 050 FCFA).