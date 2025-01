Madagascar: ConceptLive - Succès total pour le réveillon grandiose avec Rossy à Paris

Rossy était en totale communion avec le public en offrant une prestation magistrale dont lui seul a le secret.

Tout le monde est reparti comblé. Une fois de plus, ConceptLive a tenu ses promesses et confirmé sa réputation en offrant une soirée exceptionnelle lors du réveillon du 31 décembre, à la salle La Lune d'Or à Paris. Le concept « Tapolaka Glady » avec le groupe Rossy au grand complet a relevé tous les défis, séduisant les fans de l'artiste tout autant que les habitués des événements organisés par ConceptLive.

Dans un cadre prestigieux, agrémenté d'un buffet à volonté mettant à l'honneur la gastronomie malgache, le public a été émerveillé par une prestation de haut niveau. « Je suis ravi que le public ait répondu présent en masse. Notre objectif est de garantir la satisfaction de nos invités, en proposant une prestation à la hauteur de leurs attentes. Comme toujours, nous offrons une expérience classe, car les Malgaches méritent ce qu'il y a de meilleur », a déclaré Nirina de ConceptLive.

Rossy magistra

. Le groupe Rossy, accompagné de ses talentueux musiciens, danseurs et choristes, a transporté le public dans une ambiance magique. L'entrée triomphale du groupe sous une fanfare de « Bapampa » a immédiatement électrisé la salle. Les spectateurs, ravis, ont accompagné le groupe dès sa descente des escaliers jusqu'à la scène. La soirée a débuté avec « Mbarakaly » avant de revisiter les plus grands succès de Rossy : « Ia o », « Kiala Soa », « Lambahoany », « Mbola ho avy izy», « Hafatra » et « Any Malala ».

À minuit, après le compte à rebours, le public a accueilli 2025 en entonnant « Raiso an-kafaliana » avec l'artiste. Sur scène, Rossy a exprimé sa joie de retrouver son public fidèle : « Depuis quelque temps, je ressens une véritable communion avec mes fans, et nos prestations se jouent toujours à guichet fermé. » Fanja, une admiratrice inconditionnelle, a partagé son enthousiasme : « Voir Rossy au grand complet à Paris pour un réveillon, c'est unique. Je ne pouvais pas manquer cet événement, surtout sachant la qualité des organisations de ConceptLive. » Jeunes et moins jeunes, tous ont trouvé leur bonheur au cours de cette soirée mémorable.

« Cela faisait un moment que nous souhaitions collaborer avec Rossy, et cette année, le projet s'est concrétisé. La soirée a tenu toutes ses promesses, et le public en est le meilleur juge », a poursuivi Nirina de ConceptLive. Spécialiste en organisation événementielle, ConceptLive gère chaque détail de ses événements, de la décoration à la sonorisation, en passant par les jeux de lumière, les écrans géants et le service traiteur.

Depuis sa première soirée de réveillon organisée en 2011 aux Pyramides, avec Jessy Matadore, Henri Ratsimbazafy et Tahiry de Ndondolah, ConceptLive n'a cessé de se surpasser. L'organisateur a su renouveler ses succès, toujours en collaboration avec des artistes d'exception. Pour clôturer en beauté la tournée européenne de Rossy, ConceptLive donne rendez-vous le 25 janvier au Millénaire pour un dernier « Tapolaka Glady ».