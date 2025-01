Tunisie: Zaghouan - Coup d'envoi de la cinquième édition du Festival du cinéma de la femmes rurale

Le coup d'envoi de la cinquième édition du festival national du cinéma de la femme rurale, organisée par la maison de la culture de Bir Mcharka a été donné jeudi soir à la maison de la culture et au complexe de santé de Jbel El Oust, à Zaghouan sous le slogan de « La femme rurale créative ». La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de cinéastes, de responsables de maisons des jeunes et de la culture, d'étudiants en arts et cinéma ainsi que de cinéphiles de la région.

Au cours de la cérémonie d'ouverture, un hommage a été rendu à la réalisatrice Salma Hobi dont le court métrage « Le sentier de Aïcha » a remporté le prix du meilleur court métrage dans le cadre de la 35e édition des Journées cinématographiques de Carthage. La soirée d'ouverture a également été marquée par une prestation musicale d'Afaf Salem. La compétition officielle du festival comprend six courts métrages, ainsi que neuf films dans la section « Espaces cinématographiques » du festival.

Le festival vise à mettre en valeur les productions cinématographiques qui célèbrent les femmes rurales créatives et qui soulignent leur rôle dans la vie rurale. Il vise également à promouvoir le patrimoine culturel en milieu rural à travers le 7ème art, ce qui se reflète dans les oeuvres cinématographiques qui seront projetées tout au long de la session, a déclaré Issam Riahi, directeur du festival, la TAP, notant que cet événement est également une plateforme pour les jeunes talents émergents qui ont l'opportunité de présenter leurs oeuvres cinématographiques et faire valoir leurs compétences à travers quatre ateliers de formation qui ont commencé hier pour permettre à ces talents d'en apprendre davantage sur les processus de production cinématographique et les défis auxquels est confronté le cinéma rural.

L'un des temps forts du festival a été l'organisation d'une caravane cinématographique dans la zone d'Ain Batriya du district de Zriba ce matin, au cours de laquelle des ateliers animés par des femmes artisanes potières ont été filmés en direct.