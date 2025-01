Tunisie: Le Festival de la Harissa de Nabeul revient pour sa 10e édition

La ville de Nabeul s'apprête à célébrer la 10e édition du très attendu Festival de la Harissa, un événement phare qui met à l'honneur l'un des trésors gastronomiques de la Tunisie.

Organisée du 3 au 5 janvier 2025 à Dar Nabeul, sur l'avenue Farhat Hached, cette édition promet une immersion totale dans la culture culinaire tunisienne. Ce festival réunira des passionnés de gastronomie, de culture et d'artisanat pour une expérience riche en saveurs et en découvertes.

En effet, depuis sa première édition, le Festival de la Harissa a connu un grand succès, attirant chaque année des visiteurs locaux et internationaux. Il est devenu un rendez-vous incontournable pour ceux qui souhaitent explorer la richesse culinaire et culturelle de la région de Nabeul. Ce festival met en lumière la harissa, condiment piquant incontournable dans la cuisine tunisienne et surtout nabeulienne, et met l'accent sur son importance dans le patrimoine gastronomique national.

Un festival axé sur la gastronomie et l'artisanat

Lors de cette nouvelle édition, les visiteurs pourront découvrir des stands de dégustation, des démonstrations culinaires et des ateliers autour de la harissa, tout en plongeant dans l'univers des produits du terroir. En plus de l'aspect culinaire, le festival propose également des expositions d'artisanat local, ainsi que des animations musicales et culturelles pour enrichir l'expérience des participants.

Les éditions précédentes ont été un grand succès, offrant à chaque fois une plateforme pour promouvoir les savoir-faire locaux, renforcer les liens entre producteurs, artisans et consommateurs, et valoriser les produits de la région. Le festival s'inscrit aussi dans une démarche de préservation et de promotion de la culture culinaire tunisienne à travers un événement fédérateur.

Et là, il n'est pas inutile de rappeler que le Festival de la Harissa est devenu au fil des ans un véritable symbole de la culture de Nabeul et de la Tunisie. Il continue d'attirer des visiteurs de tous horizons, créant ainsi un espace de rencontre entre traditions et innovations, à la fois gastronomiques et culturelles.