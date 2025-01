Angola: L'AN réaffirme son engagement en faveur d'une culture de paix

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale (AN), Carolina Cerqueira, a réaffirmé mercredi l'engagement de l'AN à promouvoir et préserver la culture de paix.

Dans un message rendu public dans le cadre de la Journée mondiale de la paix, célébrée mercredi, Carolina Cerqueira affirme que l'Assemblée nationale s'associe à toutes les initiatives de la communauté internationale pour promouvoir la paix et la culture de résolution pacifique des conflits.

"Cette date coïncide avec le début d'une nouvelle année au cours de laquelle la communauté parlementaire, en particulier, et les Angolais en général, se voient confier la mission de déployer des efforts et de lancer des initiatives pour promouvoir l'harmonie et la paix comme voies du développement du pays et du bien-être des communautés", peut-on lire dans le message.

Pour le leader de la Maison des Lois, la paix est le chemin le plus sûr vers le développement durable, vers l'équité et la justice entre les peuples.

Elle a considéré la diplomatie parlementaire comme un instrument qui promeut la culture de paix, la résolution pacifique des conflits et le renforcement des relations institutionnelles et de la démocratie, s'affirmant comme le mécanisme universel pour parvenir à une paix effective entre les nations à travers le dialogue, la compréhension et la construction de ponts d'entente.

"Notre Constitution définit la République d'Angola comme une nation vouée à la paix et qui respecte la dignité de la personne humaine", a-t-elle affirmé.

Selon Carolina Cerqueira, en tant que législateurs et représentants légitimes des Angolais, les députés doivent promouvoir la culture de paix, dans la recherche de réponses aux défis que pose la situation mondiale.

C'est pour cette raison que les parlementaires du monde entier cherchent ensemble à trouver des formes d'action alternatives, complétant l'action des gouvernements à travers des efforts concertés et un plaidoyer permanent en faveur de la coexistence pacifique, de la solidarité et de l'harmonie entre les Nations.

Dans le cadre du plaidoyer parlementaire, Carolina Cerqueira réaffirme et élève la valeur sacrée de la paix, qui doit être comprise en toutes circonstances comme une condition « sine qua non » pour le développement humain durable, la stabilité, la sécurité et la protection des populations plus défavorisées et vulnérables.

La Journée mondiale de la paix, initialement appelée simplement Journée de la paix, est célébrée le 1er janvier, ayant été créée par le pape Paul VI en 1967.