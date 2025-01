Sénégal: Journée nettoiement - Comico se prépare à accueillir le chef de l'Etat, samedi

Yeumbeul — Les habitants de la cité Comico (Coopérative militaire de construction), un quartier de la commune de Yeumbeul nord, dans le département de Keur Massar, se préparent activement à accueillir samedi en grande pompe le président de la République, Bassirou Diomaye Faye pour le lancement officiel de la 8ème édition de la Journée nationale »sétal sunu réew »,.

"Ce matin, j'ai envoyé un message dans notre groupe de discussion WhatsApp pour demander aux délégués de quartier de mobiliser les populations pour accueillir samedi, le président de la République ", a dit à l'APS Papa Ibrahima Fall, un des six délégués de quartier de la cité Comico.

Créée en 2004, cette cité essentiellement habitée par des familles de militaires, gendarmes et sapeurs-pompiers va abriter samedi le lancement de la première édition de l'année 2025 de la Journée nationale de mobilisation citoyenne.

La cité Comico compte environ 450 maisons, réparties entre six quartiers (série A, B, C, D1, D2 et E) pour près de 2000 habitants, a indiqué M. Fall, délégué de quartier de la Série E. Militaire, retraité en 2009, il exerce ces responsabilités depuis 2010.

A quelques heures de l'arrivée du chef de l'Etat, dans cette cité de la banlieue de Dakar, située à proximité du camp militaire de Yeumbeul, rien de particulier ne laisse pourtant penser dans les allées et rues les signes d'une telle visite. De rares personnes vaquent à leurs occupations. Pendant ce temps, les élèves des deux CEM retrouvent les classes après les fêtes de fin d'année.

Par endroit, on aperçoit des ouvriers en activité, des jeunes discutent par-ci et par-là sur divers sujets de société, de sport etc.

La cité Comico de Yeumbeul a la particularité d'être bien lotie, avec des rues et ruelles, sablonneuses et bien propres, bordées par des arbres et des fleurs au devant des maisons.

Selon le délégué de quartier de la série E, la cité Comico de Yeumbeul nord compte aussi en terme d'infrastructures sociales de base deux écoles élémentaires, une grande mosquée et trois mosquées de quartier, une chapelle et une Case des tout-petits en construction.

Le ministère des Forces armées est chargée de la coordination et de l'organisation de la 8è édition de la Journée nationale »sétal sunu rééw », placée sur le thème "Seetal sa gokh, aar sa yaram : aux côtés des citoyens, les forces armées s'engagent".

Sur le choix de leur cité pour abriter le lancement officiel de cette journée nationale de mobilisation citoyenne, Papa Ibrahima Fall, pense que »le président de la République a eu certainement des échos de leur combat quotidien pour la défense de l'environnement". Il s'empresse d'ajouter que »seule la présidence de la République connait les raisons de ce choix".

"Ici, chaque voisin cherche à copier les bonnes pratiques de l'autre, les bons comportements, le savoir-vivre, l'entente, l'harmonie sociale. Nous sommes très liés socialement. La lutte pour un environnement propre et sain est une pratique quotidienne chez nous", a-t-il soutenu.

Il a salué le bon travail des agents de la Société nationale de gestion intégrée des ordures (SONAGED) dans la cité. »Ces derniers, a-t-il souligné, font correctement leur travail et descendent régulièrement dans les quartiers de la cité pour collecter et évacuer les ordures et autres saletés ».

Du côté de la mairie de Yeumbeul nord, l'édile Babacar Ndao, a promis à son tour de réserver un accueil chaleureux au président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

"Tout Yeumbeul nord va se mobiliser pour accueillir le président de la République. Sa venue dans le cadre de cette édition de la journée nationale +setal sunu reew+, est un réel honneur pour nous. Recevoir le président de la République chez nous est un honneur qui nous va droit au coeur", a-t-il témoigné.

"Je ne sais pas ce qui a motivé le choix d'organiser cette Journée à Yeumbeul nord, mais je puis vous assurer que depuis mon installation au poste de maire, j'ai mis la priorité sur la bonne gestion de l'environnement", a ajouté le maire de cette collectivité territoriale du département de Keur Massar.

Il a indiqué que la gestion de l'environnement fait partie »des priorités de la commune avec notamment le recrutement sur fonds propres de 40 jeunes sur un objectif de 100, mobilisés pour la protection et la surveillance du cadre de vie ».

»Ces jeunes vont sillonner toute notre commune car je tiens à l'assainissement et à la propreté", a expliqué le maire.

Pour sa part, Balla Ndiaye, principal du CEM Comico de Yeumbeul, promet de mobiliser élèves et le personnel de l'établissement pour accueillir et accompagner le chef de l'Etat.

Cet établissement qui compte 16 classes pédagogiques pour 1.120 élèves a été classé premier dans le département de Keur Massar en 2023-2024 avec un taux d'admission au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) de 91,30 %.

"Cette visite du président de la République est vraiment une initiative que nous saluons parce que nous avons pendant longtemps voulu qu'un chef de l'Etat vienne visiter la cité Comico", a-t-il souligné.

M. Ndiaye a révélé que son établissement était en train de préparer ses élèves en vue de cette Journée dédiée à l'environnement. "Nos élèves feront des prestations sur la propreté, la gestion de l'environnement. C'est tout un honneur d'accueillir le Président, se joindre à lui et faire le travail nécessaire", s'est réjoui le principal du CEM Comico de Yeumbeul.

D'autres acteurs de la cité, comme Aminata Diop, veuve et +bajenu gox+ (marraine de quartier), saluent ce choix du chef de l'Etat de lancer officiellement cette édition de la Journée "setal sunu réew", à la cité Comico, une occasion pour ces derniers »de solliciter un accompagnement des pouvoirs publics pour accéder à davantage d'infrastructures sociales de base ».

"Si tout semble aller bien ici, en vérité, nous avons des problèmes de fourniture d'eau. La pression de nos robinets est tellement faible le jour, que nous sommes obligés d'attendre très tard, la nuit pour remplir nos réservoirs. Nous avons entrepris des démarches pour résoudre cette difficulté mais jusque-là, le problème persiste", a soutenu la bajenu gox.

"Il nous faut aussi un réseau d'égouts. Nos enfants aussi après l'obtention du BFEM vont au Lycée de Yeumbeul très éloigné d'ici pour poursuivre leurs études secondaires. En plus de cela, l'accès à notre cité n'est pas du tout facile. Il nous faut donc de bonnes routes aussi", a plaidé Aminata Diop.

De nombreux habitants ne sont pas encore informés de la venue du chef de l'Etat.

"Ah oui, le président de la République sera là samedi, je ne le savais pas, mais c'est une excellente chose ! », s'exclame Aliou Sagne, un maçon de profession.

»Si j'arrive à m'approcher du président de la République, je lui dirai d'accompagner les jeunes à accéder à l'emploi, à la formation", a-t-il laissé entendre.

Non loin de lui, des jeunes qui discutent de plusieurs sujets disent ne pas être également au courant de l'arrivée du chef de l'Etat dans la cité.

"Ouf, cette information, je ne l'avais pas et je ne crois pas que mes copains étaient au courant d'une telle nouvelle, mais c'est un grand moment », a souligné Papa Mohamadou Bamba Gueye, étudiant à la Faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG) de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), se disant enthousiaste de recevoir le chef de l'Etat, samedi.