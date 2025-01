Congo-Brazzaville: Bonne année 2025 - Le Comité de jumelage Reims-Brazzaville présente ses voeux le 8 janvier

Mercredi prochain, en France, le Comité de jumelage Reims-Brazzaville présentera ses voeux, l'occasion de revenir sur le rapport d'activités 2024 et d'annoncer les perspectives

Une invitation à un verre d'amitié a été faite par le Comité de jumelage Reims-Brazzaville pour une dégustation de spécialités congolaises, un moment festif en musique et quelques pas de danse, moyennant une légère participation aux frais.

Unique en son genre, ce jumelage de Brazzaville avec une ville française perpétue le symbole de l'amitié entre la République du Congo et la France. Il date du 5 juillet 1961, à l'issue d'un serment paraphé et signé par Jean Taittinger, député-maire de Reims, et Simon Bilombo, adjoint au maire, représentant le président Fulbert Youlou, maire de Brazzaville. "Nous proclamons le jumelage des villes de Reims et de Brazzaville. Nous prenons l'engagement solennel de maintenir des liens permanents entre les municipalités de nos deux villes, en vue de promouvoir des échanges d'ordre culturel, touristique, social, économique et sportif intéressant l'ensemble de nos concitoyens, pour développer, par une meilleure compréhension mutuelle, l'entente complète entre les peuples de toutes les nations", pouvait-on y lire en substance.

Il a connu une longue période de "sommeil" avant d'être réactivé le 19 février 2005 par la volonté conjointe de Jean-Louis Schneiter, ancien maire de Reims, et son homologue de l'époque à Brazzaville, Hugues Ngouélondélé. Dans la foulée, l'association Reims-Brazzaville créée a été intitulée "Le Comité de jumelage Reims-Brazzaville", chargé d'animer les relations entre les deux villes.

Le 9 mai 2016, l'actuel maire de Reims, Arnaud Robinet, et l'ancien ministre conseiller auprès de l'ambassade du Congo à Paris, Guy Nestor Itoua, ont apposé à nouveau leurs signatures sur le serment initial à l'occasion des dix ans de la renaissance du jumelage.

Deux ans plus tard, d'abord à Brazzaville le 23 février 2018 et plus tard à Reims, le 21 avril 2018, le serment de jumelage a été signé par l'ancien maire Christian Roger Okemba et Arnaud Robinet, en formalisant les engagements réciproques des deux villes.

Le Comité de jumelage Reims-Brazzaville est animé par une présidence collégiale composée de Julienne Mackonguy Mouassiposso, présidente, et Sandrine Mecheri, vice-présidente.