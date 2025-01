Afrique: Le continent en 2025 - Des événements qui feront date (Partie II)

Les regards sont désormais rivés sur 2025 et son lot d'événements, notamment la séparation de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et de l'Alliance pour les Etats du Sahel (AES), les élections présidentielles.

Cedeao-AES: la rupture sera consommée le 29 janvier

L'année 2025 marquera le divorce entre la Cédéao et l'AES. Les trois pays de l'AES -Mali, Burkina Faso et Niger- cesseront d'être membres de la Cédéao à partir du 29 janvier 2025. Ainsi, la Cédéao sera amputée de 2,70 millions de km 2, soit 52,84% de sa superficie et 70 millions d'habitants, soit 17% des 420 millions d'habitants de la région. Avec le départ des trois pays, la Cédéao se déleste de 7% de son produit intérieur brut. Les trois pays de l'AES sont tous enclavés et dépendent des ports des pays de la Cédéao, notamment du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal pour leurs importations et exportations.

La question qui se pose est celle de savoir les modalités que les deux parties négocieront sur certains points cruciaux : la libre circulation des biens et des personnes, la liberté d'établissement des citoyens des deux ensembles et tant d'autres questions devant être réglées. Sur ce point, les pays de l'AES, tous enclavés, souhaitent continuer à bénéficier de la libre circulation des biens et des personnes et du libre établissement de leurs citoyens dans les pays de la Cédéao. Les trois pays ont annoncé que « la Confédération des États du Sahel est un espace sans visa pour tout ressortissant des Etats membres de la Cédéao ».

Elections présidentielles

Parmi les pays où les élections présidentielles sont annoncées, il y a la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, le Cameroun, les Seychelles,... Au Cameroun, Paul Biya, âgé de 91 ans, va chercher un 8e mandat à la tête du pays en octobre 2025. A ce jour, le président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, part favori; le principal candidat de l'opposition, Maurice Kamto, risquant de ne pas pouvoir se présenter du fait qu'il ne peut être investi par son parti, le Mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le parti ne compte pas d'élus, une condition sine qua non pour être investi par un parti politique.

En Côte d'Ivoire, la bataille s'annonce ardue. Au pouvoir depuis 2011, Alassane Ouattara, 82 ans, devrait se porter candidat pour un quatrième mandat à la tête du pays. Il aura cette fois-ci une véritable opposition face à lui : Tidjane Thiam (61 ans), neveu d'Houphouet-Boigny, candidat désigné du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), principal parti d'opposition; l'ancien président Laurent Gbagbo (78 ans), si sa candidature est validée: Jean-Louis Billon (60 ans), également du PDCI et qui conteste la désignation de Tidjane Thiam.

Il n'est pas exclu que les deux candidats du PDCI maintiennent leurs candidatures. À ces élections dont les dates sont connues, il reste les pays ayant connu des coup d'État ces dernières années et dont la période de transition arrive à terme : le Mali et la Guinée - élections possibles en 2025, le Burkina Faso, le Gabon. En tout cas, dans ces pays, aucune date n'a été annoncée pour la tenue d'élections.