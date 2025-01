Cameroun: Joseph Abena, un nouveau souffle pour la promotion de la marque UBA en zone CEMAC

Le jeune informaticien a été nommé au poste de Directeur Régional du Marketing et la Communication pour la CEMAC du Groupe UBA.

Précédemment Directeur Marketing et Communication de Marque de UBA Cameroon, au poste de Directeur Régional du Marketing et de la Communication pour la CEMAC au sein du Groupe UBA. Cette nomination témoigne de la reconnaissance de son leadership exceptionnel, de son adhésion au rêve global de UBA et de son rôle de modèle incarnant les valeurs fondamentales 3E (Entreprise, Exécution et Excellence) de la marque UBA.

Joseph ABENA apportera désormais sa vision et son expertise à l'ensemble des filiales UBA de la Région CEMAC à savoir : le Cameroun, le Congo, le Gabon, la République Démocratique du Congo (RDC) et le Tchad. Sous la supervision fonctionnelle du Directeur Marketing et Communication du Groupe UBA et assumera également la double fonction de Directeur Marketing et Communication pour UBA Cameroon.

En tant que Directeur Régional Marketing et Communication pour la CEMAC, Joseph ABENA sera responsable de l'élaboration et de l'exécution de stratégies globales visant à accroître la notoriété de la marque et les activités de marketing dans la région CEMAC et agira également en tant que porte-parole de la Banque dans la région.

À propos de Joseph ABENA

Avec plus de 15 ans d'expérience dans des rôles stratégiques au sein d'entreprises multinationales des secteurs des télécommunications et de la finance, Joseph ABENA est reconnu pour son expertise en stratégie marketing, gestion des marques, marketing digital, publicité et communication de crise. Il rejoint UBA Cameroon en Novembre 2022 en tant que Head Marketing and Brand Communication.