Cameroun: Gregoire Owona - 'La SCB joue un rôle essentiel à la stabilité économique et la création d'emplois'

Le ministère du travail et la sécurité sociale a eu ces mots au cours de la cérémonie de remise des médailles d'honneur du travail aux personnels méritants de la Société Commerciale de Banque Cameroun. Nous publions les morceaux choisis des allocutions des délégués du personnel, du Directeur général de SCB et du ministre du travail et de la prévoyance sociale.

Un effectif jeune et dynamique

Pour les delegués du personnel « L'effectif de SCB Cameroun étant essentiellement jeune, (moyenne d'âge oscillant autour de 38 ans), il s'agit pour cette population de jeunes collègues d'un exemple à copier. La Banque est un métier noble ; les clients nous font confiance. Sachons mériter cette confiance et la maintenir, sauvegardons leurs intérêts donc leurs avoirs. Tel doit être notre leitmotiv. C'est pour cela que nous encourageons ainsi nos jeunes collègues à plus de probité, d'intelligence, d'abnégation dans la réalisation des différentes tâches qui leurs sont confiées au quotidien.

Le respect et l'observation des textes qui encadrent notre activité, dont le Code du Travail, la Convention Collective des Banques, le Règlement Intérieur, les Procédures Internes, Notes et Circulaires, le Code de Bonne Conduite, doivent être à la base de nos actions. Concernant particulièrement la récente révision de la Convention Collective des Banques et son entrée en vigueur il y a juste quelques jours, le voeu du Personnel est son applicabilité immédiate comme relevée par son Excellence M. Le Ministre du Travail de la Sécurité Sociale ici présent (Cf. CT du mardi, 19/11/2024 dernier) ».

Des milliers de collaborateurs et clients

Ce qui a fait dire au Directeur general de SCB que " Conscients du fait que, derrière chaque collaborateur se cachent des milliers de camerounais qui grâce à un emploi décent chez SCB Cameroun, participent au développement social, politique et économique du Cameroun. Le Groupe Attijariwafa bank par sa filiale SCB Cameroun, croit au potentiel de sa ressource humaine.

Associés aux plus de 220 000 clients de la banque qui bénéficient de la participation, l'accompagnement et le soutien de la banque dans leurs initiatives personnelles et professionnelles. C'est dire qu'avec SCB Cameroun, les personnes et les entreprises camerounaises réalisent leurs rêves individuels et collectives; tout en conduisant le Cameroun vers son ambition affichée à horizon 2035".

Une participation à la croissance économique du pays.

Pour le ministre la SCB joue un rôle essentiel dans l'économie camerounaise. En tant qu'institution financière, elle contribue non seulement à la stabilité économique, mais aussi à la création d'emplois et à l'amélioration du bien-être des citoyens. C'est pourquoi il est crucial de reconnaître et de célébrer les efforts de ceux qui y travaillent.

Aussi, va t il poursuivre "Il me plait donc en cette circonstance solennelle de saluer les initiatives prises en faveur de la formation continue des travailleurs et à l'instauration d'une véritable culture d'entreprise. Ces efforts sont indispensables pour garantir l'épanouissement de chaque membre du personnel et partant son engagement à la réalisation de la vision commune de votre entreprise, voire de votre groupe"

Finalement " Votre détermination à accompagner la jeunesse est très appréciée, car elle participe de la vision de progrès que porte le Président de la République, Son Excellence, Paul BIYA, qui considère cet important maillon de notre société comme « le fer de lance de la Nation ». Pour tous ces efforts actuels et à venir, recevez les félicitations du Gouvernement qui vous exhorte par ma modeste voix, à garder le cap et à multiplier ces initiatives de formation continue et de stages professionnels notamment ; qui contribuent efficacement à la réduction du chômage dans notre pays".