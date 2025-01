Angola: Six communes de Huambo élevées au rang de municipalité

Huambo (Angola) — Les communes d'Alto-Hama, Bimbe, Cuima, Chilata, Galanga et Sambo, dans la province de Huambo, deviendront des municipalités à partir de ce mois, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle Division Politico-Administrative.

Il s'agit d'une initiative de l'Exécutif, approuvée le 14 août 2024 par l'Assemblée nationale, qui vise à rapprocher les services publics de la population.

Dans la nouvelle configuration, le pays compte désormais 21 provinces, plus trois par rapport à l'ancienne Division Politico-Administrative.

Les municipalités les plus récentes de la province de Huambo, appartenant auparavant à Bailundo (Bimbe), Caála (Cuima), Chicala-Cholohanga (Sambo), Londuimbali (Alto-Hama et Galanga) et Chilata (Longonjo), rejoignent les 11 municipalités actuelles de cette province du pays, qui en compte désormais 17.

Voici le profil des nouvelles municipalités :

Alto-Hama

L'actuelle municipalité d'Alto-Hama, avec une extension territoriale de 781 kilomètres carrés, a une population estimée à 51 mille 759 habitants, répartis en huit zones et 65 villages.

Elle possède de nombreux potentiels touristiques, agricoles et commerciaux, en plus d'être un carrefour national majeur pour les autoroutes transnationales qui font partie du réseau routier transafricain, avec une intersection des routes nationales 120 (Huambo/Luanda) et 250 (Benguela/Bailundo).

L'histoire raconte qu'en 1920 est apparu dans la localité le chasseur portugais Joaquim Monteiro de Almeida, qui, après quelques années, avait l'intention d'exercer des activités agricoles et commerciales, ayant, à cet effet, demandé au chef traditionnel Jahulo du village de Chisseia , qui lui montra la rivière Wama, qui donnera son nom au village, qui deviendra plus tard Alto-Hama.

Bimbe

La nouvelle municipalité de Bimbe, à 65 kilomètres du chef-lieu de Bailundo, a une population estimée à 122 mille 218 habitants, dont la majorité pratique l'agriculture familiale, répartis dans 66 villages, qui font 2 514 kilomètres carrés.

Elle possède des ressources minérales, une flore et une faune, ainsi que des courants hydrographiques.

Le nom Bimbe vient en l'honneur d'un des premiers habitants connu sous le nom de Mbimbi et très actif dans le commerce.

Cuima

Dotée d'un fort potentiel hydroélectrique et forestier, l'actuelle municipalité de Cuima a une population estimée à 86 mille 306 mille habitants, répartis sur une extension territoriale de mille 412,85 kilomètres carrés, produisant principalement du maïs, des haricots, du soja, des tubercules, des légumineuses et des légumes, et investit actuellement dans d'autres domaines de production, en mettant l'accent sur le riz, le blé et le manioc.

La municipalité possède de nombreux potentiels touristiques, comme le réservoir Gove et les chutes des rivières Cunene, Calai Brita, Fátima Põe et Chiwelo.

Elle dispose du barrage hydroélectrique de Gove, interconnecté au système électrique national, d'un aéroport ouvert en 2012, pour servir d'alternative à l'aéroport Albano Machado, dans la ville de Huambo, en plus de plusieurs autres investissements publics et privés, en mettant l'accent sur l'usine d'eau de Cuima et la succursale de la Banque Internationale de Crédit (BIC).

Située à 73 kilomètres de la ville de Huambo et à 50 kilomètres de Caála, elle possède une superficie forestière de 18 mille hectares, avec des arbres obsolètes pour l'exploitation et 300 hectares repeuplés, pour faciliter le processus d'industrialisation du pays.

Chilata

Appartenant auparavant à la municipalité de Longonjo, elle compte une population estimée à 38 mille 77 habitants, dont la majorité sont des agriculteurs familiaux, dont les ressources minérales disponibles sont l'or (déjà prouvé), les diamants et le manganèse, qui nécessitent de la prospection.

Sa désignation est venue en 1956, lorsqu'un citoyen portugais non identifié, mais originaire de la province de Benguela, a placé sa première maison commerciale dans le village de Chila et, en prospectant pour l'installation du Poste Administratif, il a remarqué que la zone était assez marécageuse et basse, ce qui rendrait son installation difficile, l'obligeant à localiser une zone de haute altitude permettant d'obtenir de l'eau par un système gravitaire.

Ainsi, raconte l'histoire, la ville fut appelée Chila-Alta et plus tard Chilata.

Galanga

Avec une extension territoriale de 608 kilomètres carrés, la nouvelle commune de Galanga, qui possède de nombreux potentiels agricoles, a une population estimée à 43 mille 161 habitants.

La localité, l'une des plus détruites par la guerre, du point de vue de ses infrastructures physiques commerciales et agricoles, a désormais, avec la nouvelle Division Politico-Administrative, la possibilité de se reconstruire et de rapprocher les services publics de ses habitants.

L'origine du nom vient de Ngangla, qui dans la langue nationale Umbundu signifie « Non tolérant », étant donné que les souverains ont décapité le premier citoyen portugais arrivé dans la région, pour tenter d'établir le régime colonial.

Sambo

La nouvelle municipalité de Sambo a une superficie territoriale de deux mille 750 kilomètres carrés, avec un total de 28 ombalas et 202 villages et avec un grand potentiel hydrique, notamment les rivières Cunene et Cuvango.

Sa population est estimée à 88 mille 442 habitants, dont la majorité utilise l'agriculture familiale comme principale source de subsistance.

Le Royaume de Sambo, l'un des cinq royaumes du peuple Ovimbundu du Plateau Central de l'Angola, avec Bailundo, Chingolo, Chiyaka et Huambo, a été fondé par la reine Alemba, de la municipalité de Bailundo.

L'histoire raconte qu'Alemba, dont le fils était Vassambo, qui donnera son nom à la ville avec l'arrivée des Portugais, vécut vers 1700-1740 et se consacra à la fabrication de pots, de têtes et de bols en argile.

Le mot Alemba signifie « Je vais consoler, soulager, soulager la détresse, les déboires et le réconfort de quelqu'un »

La province de Huambo, située dans les hauts plateaux centraux de l'Angola, avec une extension territoriale de 35 771 kilomètres carrés, était composée des municipalités de Bailundo, Caála, Cachiungo, Chicala-Cholohanga, Chinjenje, Ecunha, Huambo, Londuimbali, Longonjo, Mungo et Ucuma.

Avec une population estimée à deux millions 800 mille habitants, avant la nouvelle Division Politico-Administrative, elle comptait 37 communes et trois mille 387 villages.