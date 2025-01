Angola: Le CNJ crée des commissions d'installation pour les nouvelles provinces

Luanda — Le Conseil National de la Jeunesse (CNJ) a créé des Commissions d'Installation de Plateforme au niveau des provinces d'Icolo e Bengo, Cuando et Moxico Leste, dans le cadre de la nouvelle division politico-administrative.

Selon une note de cet organisme envoyée vendredi à l'ANGOP, les commissions ont été créées mardi (31) lors de la 12ème réunion ordinaire de la commission directrice du CNJ.

Selon le document, pour la province d'Icolo e Bengo, Acácio Bento Cussei (coordinateur), Gelson Bravo (coordinateur adjoint), Dumildes Pereira, Beniusa Isabel Sebastião et Isaac Hermenegildo Tanda (membres) ont été nommés.

Pour Cuando, Domingos Moisés Cachekele (coordinateur), Firmino Cassanga (coordinateur adjoint), Similia Pongolola, Segunda Matenda et Samuel Lissino (membres) ont été choisis.

La province de Moxico Leste est gérée par le coordinateur Felizberto Domingos Chelela, le coordinateur adjoint Gabriel Muteva Kassanga et les membres Rosário Samussanda Fialho, Dinis Alegria Xinga et João Sambukila Mucosso.

Au cours de la réunion, présidée par le président du CNJ, Isaías Kalunga, le secrétaire général, Wilson dos Santos Domingos, les conseillers et coordonnateurs adjoints du PROJAPRON, Edson de Sousa Manexi et le major Balanganga, ont été limogés.

De même, ont cessé d'exercer les fonctions d'Information et Marketing, Yuri Simão Carlos Rebelo, et du secteur financier, Wilber Cassule da Conceição et Jackson Manuel.

Le conseiller du président de la République, dans un autre décret, a nommé Yuri Carlos Rebelo, secrétaire général, Wilber Cassule da Conceição, conseiller principal, Domingos Moma, Marcos João Pinto, Emanuel Edosa, Francisco Mena da Costa et Ageu Kiala Panzo, coordinateurs et adjoints des projets « Former aujourd'hui pour servir demain », « Ma formation mon entreprise », de la Brigade d'intervention sociale, communautaire et électorale et des Villes agricoles de la jeunesse angolaise.

Ont également été nommés les conseillers pour l'information et le marketing, Cláudio Gomes, du président, Adilson Numbi Dias, les chefs du secrétariat, Alexandrina Safeca, du protocole et des relations publiques, Teresa Nelly José da Silva, les techniciens du secrétariat, Jorge Gonzaga et João Ernestro dos Santos.