Ile Maurice: Renaud Azema / «Renforcer l'hôtellerie locale - La double mission de Vatel Mauritius»

Vatel a célébré ses 15 ans en 2024. Quels sont, selon vous, les événements ou réalisations les plus marquants qui ont jalonné l'histoire de l'école depuis sa création ?

Depuis sa création, Vatel Mauritius a franchi plusieurs étapes déterminantes. La première a été l'accréditation de l'école par la Tertiary Education Commission de Maurice. L'année suivante, en 2009, l'école a été officiellement inaugurée sous ma direction, avec un programme initialement axé sur un Bachelor en hôtellerie. Une autre étape clé a été l'installation de l'école sur le campus d'Uniciti, à Pierrefonds.

Cet événement a été marqué en 2012 par la pose de la première pierre en présence de René Leclézio, alors président du conseil d'administration de Medine. En 2015, Vatel Mauritius a obtenu la certification ISO 9001, attestant de la qualité de ses pratiques pédagogiques. L'année dernière, l'école a également été certifiée Green Flag, symbolisant son engagement en faveur du développement durable.

En novembre, Vatel Mauritius a célébré un moment marquant : ses 15 ans. Cet anniversaire, fêté lors de la cérémonie de remise des diplômes, a été l'occasion de revenir sur son parcours et sa contribution à l'industrie touristique locale.

Quel est le principal atout de Vatel qui a permis à l'école de prospérer dans le domaine de la formation hôtelière au cours de ces 15 dernières années ?

Notre réussite repose sur plusieurs éléments distinctifs qui nous permettent d'offrir une formation en hôtellerie véritablement unique. Tout d'abord, notre réseau mondial : Vatel regroupe 55 écoles réparties à travers le globe. Cette dimension internationale offre à nos étudiants une exposition exceptionnelle et des opportunités incomparables. Le programme d'échange Marco Polo, qui favorise la mobilité entre nos différents campus, constitue un véritable atout en leur permettant de vivre des expériences multiculturelles tout en développant des compétences au niveau international.

Nos diplômes jouissent d'une reconnaissance mondiale, en grande partie grâce à leur alignement sur les exigences du marché du travail. La rigueur de notre enseignement et de l'évaluation des compétences constitue l'un de nos principaux atouts. Cette exigence reflète l'excellence académique à laquelle nous sommes profondément attachés. Notre modèle pédagogique, basé sur une approche combinant théorie et pratique, associe des cours académiques solides à des immersions dans le monde professionnel. Cette méthode prépare efficacement nos étudiants à relever les défis de l'industrie hôtelière mondiale.

L'employabilité est au coeur de notre démarche : 100 % de nos diplômés trouvent rapidement un emploi, grâce à la qualité de notre formation et à nos partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs du secteur. La réputation de la marque Vatel joue également un rôle clé dans ce succès. En effet, Vatel est classée première parmi les écoles hôtelières en France selon QS World University Rankings.

Enfin, nous adoptons une vision à long terme en nous adaptant en permanence aux évolutions de l'industrie. Nos programmes sont régulièrement actualisés pour répondre aux besoins changeants du secteur, assurant ainsi que nos étudiants disposent des compétences et des connaissances les plus pertinentes.

Comment l'offre de formation de Vatel a-t-elle évolué pour répondre aux exigences et aux mutations du secteur hôtelier et touristique ?

L'offre de formation évolue constamment pour répondre aux enjeux et aux attentes de l'industrie, en particulier en matière de durabilité et de digitalisation. Un des développements majeurs a été le partenariat établi en 2024 avec Reef Conservation, visant à promouvoir le tourisme durable et la préservation de la biodiversité marine.

Grâce à ce partenariat, des principes de durabilité ont été intégrés aux cursus académiques de l'école, notamment ceux associés au label Green Key. Les étudiants bénéficient désormais d'une formation approfondie sur les dimensions environnementales, sociales et économiques du tourisme durable. Ce partenariat ouvre également la voie à des expériences concrètes, comme des stages dans des établissements certifiés Green Key, permettant aux étudiants de se familiariser avec la mise en oeuvre de pratiques durables.

En parallèle, nous enrichissons nos programmes pour y intégrer les avancées en intelligence artificielle, numérique et outils technologiques appliqués à l'hôtellerie. Cette modernisation garantit que nos étudiants maîtrisent les innovations indispensables à l'industrie. Par ailleurs, notre approche internationale s'appuie sur des initiatives comme le programme Marco Polo et les stages à l'étranger, offrant aux étudiants une exposition unique aux meilleures pratiques internationales.

Enfin, Vatel Mauritius met un point d'honneur à diversifier les spécialisations, en proposant des cours adaptés aux besoins émergents du secteur, tels que le management des resorts, afin de préparer nos étudiants aux défis et aux opportunités de demain.

Quels sont les axes prioritaires de formation que vous proposez aux jeunes cadres pour les préparer à des carrières dans un environnement concurrentiel ?

Nos formations s'articulent autour de trois axes prioritaires. Tout d'abord, il est essentiel que chaque étudiant choisisse une orientation en phase avec ses valeurs personnelles. Ce choix est primordial pour favoriser son adaptation aux exigences du secteur et renforcer son engagement ainsi que sa motivation à exceller.

Le deuxième axe met l'accent sur l'alignement des valeurs personnelles des étudiants avec celles de l'industrie. Dans un monde en quête de repères, il est crucial de former des citoyens du monde porteurs de valeurs humaines fondamentales, telles que le partage, l'engagement, le respect, la bienveillance et l'excellence. Ces valeurs, que nous incarnons au quotidien chez Vatel, permettent de former non seulement des professionnels compétents, mais également des individus conscients de leur impact, capables de contribuer positivement à leur environnement.

Le troisième axe repose sur l'agilité. Dans une économie en perpétuelle évolution, où de nouveaux métiers apparaissent régulièrement, il est essentiel de préparer nos étudiants à s'adapter en permanence. Cette capacité à évoluer rapidement face aux changements du tourisme mondial constitue un atout majeur pour leur réussite. L'agilité leur permet de naviguer dans un environnement complexe, de s'ajuster aux nouvelles tendances et aux exigences du marché, tout en restant innovants et compétitifs.

Nous mettons aussi un fort accent sur le développement des compétences en leadership et management. Cela passe par une formation approfondie en gestion d'équipe, en prise de décision stratégique et en gestion de projets. Nos futurs cadres sont encouragés à penser de manière créative et à innover dans leurs stratégies, que ce soit dans la conception de produits, la gestion des opérations ou le marketing. Par ailleurs, des ateliers et événements professionnels leur offrent l'opportunité de développer leur réseau et de collaborer avec des experts de l'industrie, renforçant ainsi leurs perspectives de carrière.

Vos programmes s'adaptent aux tendances du secteur, comme le tourisme durable. Qu'en est-il du luxe ou encore des nouvelles technologies appliquées à l'hôtellerie ?

Tout d'abord, il convient de préciser que nous ne considérons pas le luxe comme une simple tendance passagère, mais comme un secteur intemporel qui demeure un pilier essentiel de l'industrie hôtelière. Le luxe résiste mieux aux aléas économiques et attire toujours une clientèle exigeante, faisant de ce segment un univers qui inspire et qui offre des opportunités professionnelles intéressantes.

Nous préparons nos étudiants à répondre aux exigences spécifiques de ce marché, en les formant à satisfaire les attentes élevées des clients. Toutefois, il est important de rappeler que l'hôtellerie de luxe ne constitue pas l'unique voie pour nos diplômés. Nos formations couvrent l'ensemble du secteur hôtelier, car tous nos étudiants ne souhaitent pas nécessairement évoluer dans ce domaine exigeant.

Nous nous engageons à répondre aux besoins variés de l'industrie hôtelière en formant des talents capables de s'épanouir dans différents types d'établissements et de segments. Notre objectif est de proposer une approche inclusive, permettant à chaque étudiant de concrétiser ses aspirations professionnelles, quelle que soit la branche qu'il choisit.

Chez Vatel Mauritius, comme au sein du groupe Vatel, nous avons pleinement intégré les besoins numériques de l'industrie hôtelière dans nos réflexions stratégiques. . C'est pourquoi nous ajustons continuellement nos programmes pour répondre aux avancées technologiques. En formant nos étudiants à maîtriser les outils numériques, y compris l'intelligence artificielle, nous les préparons à devenir plus productifs, créatifs et agiles. Nos programmes ne se limitent pas à l'apprentissage technologique ; ils encouragent également une approche innovante et pragmatique pour relever les défis posés par le numérique dans l'hôtellerie moderne.

Quelles sont les grandes ambitions ou les principaux projets que Vatel envisage de concrétiser pour les 15 prochaines années, tant sur le plan local qu'international ?

L'une des priorités de Vatel Mauritius est de répondre aux besoins croissants de l'hôtellerie mauricienne en main-d'oeuvre qualifiée. Les défis liés au recrutement et à la rétention des talents figurent au coeur de nos préoccupations. En parallèle, le recrutement de talents étrangers de qualité et leur intégration dans les établissements locaux constituent un axe stratégique essentiel pour renforcer notre partenariat avec les professionnels du secteur.

Nous souhaitons aller au-delà du rôle traditionnel de pourvoyeur de stagiaires et de salariés pour devenir un véritable partenaire des entreprises, tant locales qu'internationales. Pour répondre efficacement à leurs attentes, nous devons être à leur écoute, comprendre leurs besoins spécifiques et leur proposer des solutions sur mesure en matière de formation et de développement des talents.

Par ailleurs, Vatel Mauritius ambitionne d'accroître son impact, tant au niveau local que régional, dans le développement touristique et l'aménagement du territoire. Cet objectif s'inscrit directement dans notre engagement en faveur du développement durable, en nous positionnant comme un acteur clé de l'évolution du secteur touristique. En collaborant avec les professionnels, les autorités locales et d'autres parties prenantes, nous aspirons à faire de Vatel Mauritius un partenaire incontournable dans la réflexion et la mise en oeuvre de solutions innovantes pour un tourisme durable et prospère.