Ile Maurice: COSA - Quand douceur et gentillesse riment avec bonheur des animaux

Des biscuits croustillants, des douceurs en tout genre et des accessoires pensés pour rendre les animaux heureux : voilà l'essence de COSA Private Ltd. Cette entreprise, dirigée par Deeksha Ramphall et Vedisha Sadien, reflète la passion et le dévouement de ses fondatrices envers la cause animale.

Leur aventure a commencé le 10 mai 2024, mais en réalité, ces deux amies s'investissaient déjà depuis plus d'un an dans des actions solidaires pour les animaux. «Avant de passer à une approche professionnelle, nous étions en mode ninja, à nourrir les chiens errants autour de Vacoas et à proposer des services de dog-sitting pour nos voisins. Nous jouions également les chauffeurs pour emmener les animaux chez le vétérinaire, à la manière d'un Uber pour animaux», racontentelles avec un sourire. Cependant, leur budget limité les empêchait d'adopter tous les chiens rencontrés. «Mais nous faisions en sorte de leur offrir au moins un repas par jour.»

Face au nombre croissant d'animaux en détresse, une idée s'est imposée à elles : créer une entreprise qui changerait la donne. «Nous voulions ajouter un peu de saveur à la vie de nos amis à poils tout en laissant un héritage durable. Chaque jour, nous travaillons pour faire de Maurice un véritable paradis pour chiens.» C'est ainsi que COSA est née, avec trois objectifs en tête : réaliser leur rêve d'adolescentes de créer un business ensemble, exprimer leur amour inconditionnel pour les animaux vulnérables et proposer une alimentation plus équilibrée aux animaux. Le nom de l'entreprise, COSA, rend hommage à leurs grands-parents, qui leur ont transmis discipline, droiture et vision à long terme.

(Les produits proposés diffèrent les uns des autres.)

Cependant, cette aventure n'a pas été sans défis. «Il y a eu des moments où nous avons voulu abandonner, mais le soutien de nos familles nous a permis de persévérer», partagent-elles. Leur premier produit, le kit DIY Furdorable, a été inspiré par la perte d'un chiot qu'elles avaient adopté. Ce kit permet de capturer l'empreinte de patte d'un animal, créant ainsi un souvenir durable. «Un soupçon de créativité, une tonne de souvenirs et un trésor à garder pour toujours.»

Les idées ont ensuite fusé : des friandises faites maison, comme des jerkies de poulet au curcuma, à la mangue, à la citrouille ou à la compote de pommes, ainsi que des biscuits aux myrtilles, fraises et autres fruits rouges. Pour s'assurer que ces délices plaisent aux papilles des animaux, leur chat Candy a joué le rôle de testeur en chef - avec succès ! Elles ont même créé un calendrier de l'Avent DIY pour chiens pour Noël.

Pour chaque produit vendu, la moitié des bénéfices est consacrée à leur fonds destiné à prendre soin de leurs dix chiens adoptés et d'autres animaux errants. «C'est notre façon de redonner à la société tout en apportant un peu d'amour et de réconfort à nos amis à quatre pattes.»

En 2025, Deeksha et Vedisha prévoient de lancer de nouveaux produits tout en promouvant le message «Adopt, don't Shop». «Beaucoup recherchent des chiens de race, mais il est essentiel de se rappeler que tous les chiens partagent un coeur pur, capable d'aimer sans condition.» Elles ambitionnent également de réunir les ressources nécessaires pour construire un refuge ou collaborer avec des organisations non gouvernementales afin d'avoir un impact plus large sur la protection des animaux.

Avec COSA, ces deux amies démontrent qu'avec passion et dévouement, il est possible de faire une différence durable pour les animaux et la société. Leur histoire est une belle illustration de la force de l'amitié au service d'une cause noble.