Tunisie: Avec les jeunes jusqu'au bout !

Lors d'une déclaration à une radio privée, l'ingénieur tunisien spécialisé dans les mines, carrières et chimie industrielle, Abdessamad Kribi, qui a été reçu mardi 31 décembre, par le Président de la République Kaïs Saïed, au Palais de Carthage, a déclaré avec beaucoup de modestie que des jeunes comme lui, il y en a des milliers en Tunisie et qu'il n'y a personne pour leur tendre la main. Il a ajouté que s'il avait adressé cette lettre au Président de la République c'est parce que, comme beaucoup de jeunes pleins d'ambition, il était lassé par la bureaucratie et les promesses vaines et creuses des hauts responsables.

Oui ! Il s'était adressé au Chef de l'Etat qui reste le dernier recours. Kaïs Saïed a rassuré le jeune ingénieur qu'il est et sera toujours là pour soutenir la jeunesse de la Tunisie. Mais avec cette rencontre, nous ne devons pas perdre de vue que la Tunisie regorge de compétences « interdites » de participer au décollage de la Tunisie, et ce, par simple culture de l'inaction ou de paresse administrative souvent liées à des humeurs. Plusieurs de nos responsables ont d'ailleurs « pris le pli »... ils ont perdu l'ADN de l'effort... Jusqu'à quand le Président de la République assumera la tâche des représentants de l'Etat ?

S'il y a une constante qui distingue l'approche de gestion des affaires publiques appliquée par le Président Kaïs Saïed depuis le déclenchement du processus du 25 juillet 2021, c'est bien la sollicitude permanente dont il entoure les compétences tunisiennes qui s'illustrent aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger. Son souci est les voir associés pleinement et durablement à l'effort national de développement en tant que partenaires à part entière. Oui mais comment, s'il n'y a pas toute une administration qui soit à l'écoute de leurs projets ou de leurs doléances ? Comment appliquer cette immense volonté de faire de la jeunesse tunisienne créatrice non pas de la chair à naufrage au large de la Méditerranée, mais une force motrice qui crée de l'emploi et génère des richesses ? Dans ce sens, cette rencontre constitue vraiment un bon signe !