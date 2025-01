Afrique: Coupe de la CAF/Le CSS jouera face à Simba ce dimanche - Ne pas baisser les bras

Les principaux indices ne sont pas rassurants et n'incitent pas au grand optimisme. Mais l'occasion est aussi propice à un sursaut d'orgueil

Le constat est terrible. Le match retour contre Simba Sports, celui de la dernière chance de conserver, par une victoire par plus d'un but d'écart, un espoir même mince de rester jusqu'au dernier match du groupe dans la course pour la qualification aux quarts de finale, tombe au plus mauvais moment pour le CSS.

Trois défaites en championnat ont mis de l'huile sur le feu après les deux revers contre Bravos do Maquis et ce même Simba Sports et n'ont pas, loin de là, atténué la grogne des fans sfaxiens qui voient d'un oeil inquiet l'avenir et commencent à ne plus croire à un possible sursaut. Ils ont obtenu le limogeage de l'entraîneur Alexandre Santos et son staff et aussi du directeur sportif Mohamed Slim Ben Othman.

Le directeur technique, Olivier Perrin, a été désigné sans grand succès pour assurer l'intérim contre le ST et l'EST. Si le technicien français a réussi à apporter quelques correctifs et réajustements tactiques au dispositif défaillant, il n'a pu éviter la défaite dans les deux matches. Sa mission paraît terminée puisque dimanche à Radès, il n'est pas en droit de rester sur le banc pour coacher un match à quitte ou double

Alexandre Santos ne facilite pas son départ

Le porte-parole du club, Jawhar Lâadhar, est allé vite en besogne en déclarant qu'un accord a été déjà conclu avec le technicien portugais pour une séparation à l'amiable. Ce n'est pas le cas. Encore sous le coup de la colère d'avoir été écarté de manière qu'il juge «unilatérale et frustrante», ce dernier réclame toute l'indemnité de ce départ forcé qui est stipulée dans son contrat. Soit 1, 070 million de dinars payés rubis sur l'ongle. De quoi faire pousser des cheveux blancs à un Comité directeur qui ne sait plus à quel saint se vouer.

Hamadi Daou le plus pressenti

Les responsables sfaxiens n'ont pas intérêt à rester encore les bras croisés et à regarder le navire prendre l'eau au risque de couler sans réagir même si le prix à payer est énorme. Il faudra vite trancher pour un entraîneur tunisien prêt à assumer le lourd fardeau jusqu'à la fin de la saison et sauver ce qui peut l'être. Et il n'y a pas meilleure solution, selon certaines sources, que d'appeler l'entraîneur qui connaît le mieux les rouages et les états des lieux du club. C'est pourquoi le choix est presque porté et fixé sur Hamadi Daou pour prendre le relais juste après le match de Simba Sports dimanche et après que le problème, devenu un vrai casse-tête, de l'entraîneur Alexandre Santos est résolu.

Dix mille billets virtuels mis en vente

Dans une période aussi difficile et un match qui sera à huis clos suite à la sanction de la CAF, le Comité directeur s'est tourné vers le public des «Noir et Blanc» pour un soutien symbolique financièrement, mais très important pour le moral. Il a mis en vente 10.000 billets virtuels au prix de dix dinars le ticket dans l'espoir que cette opération réussira à galvaniser la troupe pour le match de dimanche. L'objectif est une victoire pour mettre fin au signe indien et arrêter l'hémorragie. En fait, ce n'est trop demander à une équipe même en période de doute et de vaches maigres que de faire le tout pour le tout pour amorcer ce sursaut rageur que ce public sollicité attend et espère de tout coeur.