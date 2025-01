Tunisie: Le CAB en plein travail - Sur la bonne voie !

Des progrès évidents ont été constatés, en attendant de confirmer

Depuis l'arrivée de l'entraîneur Hidoussi à la tête du CAB, beaucoup de choses ont changé , mais bien des lacunes persistent aussi. En effet, jamais depuis le début de la compétition de cette saison, on a vu les Cabistes aussi bien organisés sur le terrain et aussi bien appliqués! Jusqu'à la 10e journée, ces mêmes joueurs erraient comme des âmes en peine dans l'aire de jeu et collectionnaient les mauvais résultats. Ils dégageaient comme une impression de laisser-aller loin de mouiller le maillot qu'ils portaient.

Du moins, c'est ce qui se ressentait dans le large public « jaune et noir». Le match contre la JSO a été le déclic et les camarades de Allalah auraient pu l'emporter n'eût été le poteau gauche adverse qui a renvoyé le cuir sur cette frappe de Fellahi. Face à EGSG, le CAB a gagné, certes dans la douleur, mais il a gagné grâce à une envie plus prononcée que... d'habitude. Puis vint cette rencontre face au CA à Radès où on a vu une équipe bizertine plus disciplinée, procédant par un pressing relativement haut qui a tenu en respect l'adversaire resté à court d'espaces et donc de solutions. Le nouvel entraîneur a donc su inculquer aux joueurs la discipline et créer davantage de cohésion dans le groupe. Il s'en est fallu d'ailleurs de très peu pour que l'issue des débats soit autre que la défaite! Voilà la métamorphose.

Toutefois, beaucoup de travail reste à faire, notamment au niveau de la transition et de la concrétisation. D'abord, les Cabistes devront apprendre, le plus rapidement possible, à remonter le terrain à partir de la défense vers l'attaque via l'entrejeu et non « balancer» de longs centres de derrière directement à destination des joueurs de pointe. Il est sûr que le CAB ne possède pas de talents qui sachent faire ce lien dans la relance. En outre, un joueur - station du calibre des ex- Cabistes tels que Abdeljellil Mehouachi ou Mourad Gharbi, manquent terriblement à l'équipe.

Sur le plan de la mentalité, il y a un effort à effectuer pour «descendre» sur le terrain avec l'esprit de gagneur et non pas se comporter toujours comme un «outsider» notamment en déplacement. Certes, c'est trop demander à la fois, nous en convenons, mais rien n'est impossible quand on a la foi dans la réussite et la volonté de bien faire. Le comité directeur a, ici, un rôle important à jouer, celui de faire passer le message de la gagne.Seulement, dans l'état actuel des choses, tout n'est pas rose! Un président partant -- il l'a répété à maintes reprises -- , des dettes non honorées, interdiction de recrutement et des clivages qui commencent à voir le jour! Autrement dit, une situation vraiment compliquée.

Iheb Mbarki remercié ?

C'est dans la page officielle du CAB que nous avons appris, à la suite d'une interview du président Samir Yaâcoub, que l'entraîneur des Élites, Iheb Mbarki, est remercié pour avoir tenu des propos pas très corrects envers l'ex- directeur technique des jeunes, Nejmeddine Oumaya. Un comportement qui a créé une ambiance malsaine dans la famille cabiste. «Il n'est pas toléré au CAB de manquer de respect envers les cadres et formateurs qui ont toujours été au service du Club de par leur âge ou leur compétence», laissait sous- entendre le président Yaâcoub.

CAB- CSS : 22 janvier !

Alors que la plupart des matches de la 14e journée se jouent ce week-end, celui qui oppose le CAB au CSS au Stade 15-Octobre pour le compte de ladite journée, est fixé au 22 janvier. Ce sera certainement une aubaine pour Hidoussi de bien préparer ses joueurs sur le plan physique et de pouvoir donner plus de temps de jeu aux «retardataires».