Tunisie: Avis de coupure - Mahdia privée d'électricité ce dimanche

La Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG), région de Mahdia, a annoncé une interruption programmée de l'électricité dans plusieurs zones de la région ce dimanche 5 janvier 2025. Les coupures auront lieu de 8h30 à 14h30 en raison de travaux d'entretien sur le réseau électrique.

Les zones concernées incluent une partie de l'avenue Ennayrate, les rues avoisinant la mosquée Arrahma, ainsi que le quartier Beaux de Mahdia. Plusieurs résidences seront également affectées, parmi lesquelles Boussneina, Habib, Brahim, Roma, Paris, Alaya, Salah Ouaja, Azur, Maya, Chouk, Maghribiya, Diar Mahdia, Dhahha et Sassi.

Les coupures toucheront également les rues Imam Mouslim, Haroun Al Rachid et Bilal Ibn Rabah, ainsi que la zone située entre le croisement du Café Habib et le Café The Roys, incluant le restaurant La Bamba. Par ailleurs, la rue de la Corniche, entre le Café Habib et le Café Oxygène, sera impactée, tout comme la rue Tahar Sfar, entre le Café Sidi Bou Saïd et le croisement de la Résidence Salah Ouaja. La route de Bekalta et la zone de Sidi Masoud sont également concernées.

La STEG a précisé que le courant sera rétabli progressivement, sans préavis, en fonction de l'avancement des travaux. Les habitants des zones touchées sont invités à prendre leurs précautions pour limiter les désagréments liés à cette coupure temporaire.