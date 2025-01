Tunisie: Compétences tunisiennes - Abdessamad Kribi - Expertise et innovation

L'ingénieur tunisien spécialisé dans les mines, carrières et chimie industrielle, Abdessamad Kribi, qui a été reçu, mardi, par le Président de la République, Kaïs Saïed, au Palais de Carthage, a déclaré que son projet, qu'il ambitionne de mettre en oeuvre prochainement dans le cadre d'une société communautaire régionale, consiste en la fabrication de papier écologique à partir de déchets de marbre, de phosphate et de matériaux de construction.

En Tunisie, depuis l'avènement du processus du 25 juillet 2021, sous l'impulsion et le suivi constant du Président Kaïs Saïed, une attention particulière est accordée à ces compétences confirmées qui ne cessent de porter haut l'étendard national, de faire parler de la Tunisie dans les instances spécialisées, régionales et internationales et de montrer que la confiance dont ces compétences bénéficient auprès des hautes autorités nationales, en premier lieu, le Chef de l'Etat, finit par produire les effets escomptés.

Mardi 31 décembre 2024, à l'orée de l'avènement de la nouvelle année administrative, 2025, le Chef de l'Etat a réservé une belle surprise aux Tunisiens et aux Tunisiennes en renouvelant expressément et à haute voix l'hommage qu'il n'a cessé de rendre aux élites tunisiennes méritantes, en recevant, au Palais de Carthage, l'ingénieur Abdessamad Kribi, spécialisé en mines, carrières et chimie industrielle.

Tout en saluant le haut degré d'expertise et de professionnalisme atteint par l'ingénieur Kribi, le Président a souligné : «La Tunisie ne regorge pas seulement de ressources naturelles, mais surtout d'un potentiel humain considérable».

Il ajoute : «Il suffit d'offrir des opportunités à la jeunesse pour qu'elle puisse créer une richesse qui profitera à l'ensemble de la nation».

Les sociétés communautaires profiteront de l'expertise de l'ingénieur Kribi

Kribi a affirmé, dans une déclaration à l'agence TAP, mercredi soir, que ce projet contribuera à valoriser les déchets de marbre, une ressource abondante dans le gouvernorat de Kasserine, mais exploitée de manière anarchique, atteignant un taux d'épuisement de 84 % en 2021. Il vise également à recycler les déchets de phosphate extraits du bassin minier. À ce sujet, il a déclaré :

« Grâce à ce projet, les déchets de phosphate cessent d'être un fardeau pour devenir une richesse ».

Il a ajouté que le papier écologique pourrait être utilisé dans divers domaines, tels que la fabrication de cahiers scolaires, de sacs et d'emballages.

Ce papier, en raison de sa composition, peut également être transformé en engrais.

Kribi a expliqué que le projet national des sociétés communautaires a encouragé la concrétisation de son initiative, lui permettant ainsi de créer de la richesse. Concernant sa rencontre avec le Chef de l'État, il a commenté : « Cette rencontre ne fait que renforcer ma détermination à réussir. Nous, les jeunes, avons toujours besoin de quelqu'un pour nous soutenir et libérer notre créativité et notre innovation. »

L'ingénieur Abdessamad Kribi, âgé de 33 ans, est originaire de la délégation de Jedeliane dans le gouvernorat de Kasserine.

Diplômé de l'École nationale des ingénieurs de Gafsa, il est également président du comité fondateur de la société communautaire régionale « Sebseb du Centre-Ouest pour l'investissement dans les matériaux de construction et miniers », basée dans le gouvernorat de Kasserine.

Cette société communautaire régionale regroupe des jeunes diplômés universitaires, des personnes en situation de handicap, ainsi que des femmes. Selon Kribi, son assemblée constitutive est prévue pour le 19 janvier 2025, avec l'objectif de la transformer ultérieurement d'une structure régionale à une structure nationale.