Tunisie: FTF/Les élections pour le 25 Janvier - Ces sacro-saintes élections !

Entre le flou sur les candidats et les spéculations des coulisses, ces élections n'offrent pas des garanties.

Entendu dans le métro : «nous nous sommes réunis pour passer une soirée de fin d'année en famille et voilà que ces retrouvailles se sont transformées en spots publicitaires pour les candidats potentiels aux élections des membres du bureau fédéral de la Fédération tunisienne de football».Les rares voyageurs tournèrent leurs têtes vers le trio assis au fond de la rame. Effectivement, au lendemain d'une soirée, il est évident que l'on parle d'autres choses.

Des blagues, des situations burlesques, des intoxications si les repas ont été achetés n'importe où, mais de football, c'est quand même surprenant. Cela donne une idée de l'importance que l'on accorde à ce football qui, de nos jours, accapare les esprits et mobilise les masses. Les prochaines élections, alors que l'on ignore presque tout des futurs candidats, accaparent les esprits et inquiètent les responsables. Les véritables responsables qui tiennent à ce que le football tunisien ne revive jamais plus ce qu'il a vécu.

Le débat n'est pas terminé

Un football qui a été un des plus éminents pionniers de ce continent, qui a été à l'origine de l'augmentation du contingent africain pour la Coupe du monde à la suite de l'épopée de 1978, qui a fourni nombre de dirigeants, techniciens et joueurs et qui s'est retrouvé, au bout du compte, sous tutelle.

Un drame, un véritable camouflet pour ceux qui ont vécu des jours meilleurs. C'est la raison pour laquelle nous retiendrons cette vérité sortie de la bouche innocente de l'un des membres du trio : «Je trouve que tous ceux qui ont trempé dans la dernière gestion, qui a été à l'origine de cette mauvaise gestion, devraient ne plus montrer le bout de leurs nez et aller se cacher. Comment oseraient-ils être candidats, alors qu'ils ont laissé faire ? Ils sont, qu'ils le veuillent ou non, complices. Ils n'ont plus rien à faire dans ce football tunisien qu'ils ont déshonoré». «Et ceux qui ont toujours démontré qu'ils étaient d'un chauvinisme maladif lorsqu'ils se sont convertis en chroniqueurs, parcourant sans vergogne les plateaux des télévisions, qu'est-ce que vous en faites ?

Démocratiquement parlant, personne ne pourra les empêcher de se présenter, mais comme il y a des gens qui ignorent ce que c'est que l'honneur et le respect de soi-même, ils se représenteront et ils risquent d'être réélus», intervint le plus âgé du trio.

Effectivement, dans ce football qui n'a rien de professionnel, tout est possible.

C'est d'ailleurs la différence qui existe entre le gestionnaire faisant partie d'une Société à Objet Sportif, entité gérant le football professionnel dans le monde entier, et un membre d'un bureau fédéral dans sa structure actuelle. Le débat n'est pas terminé. Il sera plus intense lorsque nous connaîtrons les listes et les candidats. Dans le tas, il y aura forcément du bon cru, mais aussi des personnes que l'on sera obligé de subir, tout simplement parce qu'elles-mêmes ne savent pas pourquoi elles sont là. Pour représenter une région ou un club, pour servir de faire-valoir ou appelés à devenir de futurs hommes liges.

Tout est possible. Le football est, en effet, différent des autres disciplines. Des intérêts immenses sont en jeu. A tous les points de vue, là où les choix sont marqués de la couleur qui motive les uns ou rebute les autres. Mais ce qui est quand même remarquable, c'est que bien des fans d'anciens joueurs défendent de possibles candidats qui ne se sont jamais déclarés et qui profitent d'une publicité gratuite. Ces personnes entretiennent le flou, se cachent derrière leur notoriété et jouissent du spectacle de cette foire d'empoigne qui a déjà commencé sur les réseaux sociaux.

Alors candidat ou pas ?

Le suspense risque de durer, mais d'après nos informations, il n'y a pas de gros calibres qui soient tentés par ce rodéo où tous les coups sont permis.