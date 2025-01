Tunisie: Les rendez-vous de Beit Al Hikma - De l'Antiquité à une actualité brûlante

Deux rencontres sont prévues en ce début d'année à l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts «Beït al-Hikma». La première porte sur la philosophie de Parménide et la seconde se penche sur la question palestinienne au coeur des turbulences.

L'oeuvre du philosophe grec Parménide d'Élée sera au coeur de la conférence d'ouverture de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts «Beït al-Hikma», prévue ce samedi 4 janvier 2025, au Palais de l'Académie à Carthage Hannibal. Placée sous le thème «Le coeur inébranlable de la vérité bien arrondie» (Parménide, Fragment I, vers 29), cette conférence inaugurale sera donnée par Mohamed Mahjoub, écrivain et intellectuel, professeur d'enseignement supérieur spécialisé en herméneutique et en histoire de la philosophie à l'Université de Tunis.

Mahjoub fera une analyse interprétative du thème de la conférence consacrée à l'oeuvre de Parménide qui fut un philosophe grec ayant vécu à Élée dans la Grande Grèce du sud de l'Italie à la fin du VIe siècle et au début du Ve siècle avant notre ère (-500 env.- 440). Initié, sage, guérisseur, poète, il a laissé un ouvrage écrit en vers dont il ne nous reste que quelques fragments.

Selon Universalis, « les difficultés liées à l'interprétation des 155 hexamètres qui nous sont parvenus du Poème de Parménide, intitulé aussi «De la nature », conjuguent à la fois les problèmes liés à la philologie et les questions propres à la philosophie». «Le Poème demeure une énigme à déchiffrer, d'où l'impressionnante bibliographie des études qui lui sont consacrées», indique le site de l'encyclopédie.

Au début de la conférence, une lecture en grec ancien du Fragment I de Parménide sera faite par Ikram Saddouri, chercheuse basée à Athènes (Grèce). Une autre lecture de la traduction arabe du Fragment I de Parménide, réalisée par le Pr Mahjoub, sera faite par la chercheuse Nadia Abdeljawed.

Mahjoub s'intéresse, depuis les années quatre-vingt, à la question de la lecture et de la réception dans l'histoire de la philosophie, en particulier entre le début de la philosophie en Grèce et sa fin chez les philosophes allemands. Il a publié un certain nombre de livres et d'articles sur l'histoire de la philosophie grecque, arabe et allemande, et il s'est également intéressé à la traduction, traduisant et publiant plusieurs textes philosophiques de base.

La conférence prévue dans la matinée, à partir de 9h30, sera suivie d'une séance-débat et la présentation de la programmation annuelle du cercle de débats interprétatifs organisés par l'Académie.

Le lundi 6 janvier se tiendra une Conférence sur «La Palestine dans le contexte international turbulent», en collaboration avec la Fondation Yasser Arafet Ramallah, l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts «Beït al-Hikma».

La séance inaugurale de cette conférence académique sera marquée par la signature du «Traité d'amitié entre l'Académie et la Fondation Yasser Arafet», a annoncé «Beït al-Hikma».

La conférence prévoit deux séances scientifiques animées, respectivement par Moncef Abdeljelil, membre de l'Académie et président du comité de recherche 'La Palestine et l'Orient contemporain', et Ibrahim Refai, membre du Conseil d'administration de la Fondation Yasser Arafet.

Au cours de la première séance, Ahmed Soboh donnera une intervention qui s'intitule «Le pouvoir palestinien vers un Etat ou bien le statu quo». Une deuxième intervention de Slim Laghmani, professeur de droit international (Université de Carthage), aura pour titre «Le droit palestinien et le formalisme du droit international».

«Droit palestinien, constante fondamentale de tous les équilibres régionaux et internationaux» est le thème d'une intervention de l'ambassadeur palestinien Hael Al Fahoum qui sera donnée au début de la deuxième séance scientifique. Elle sera suivie d'une intervention sur «les affluents lumineux des liens de fraternité tuniso-palestiniens» d'Abdellatif Hannachi, professeur d'histoire politique contemporaine et d'aujourd'hui (Faculté de La Manouba).

Prévue pour la matinée, à partir de 9h30, au Palais de l'Académie à Carthage Hannibal, la conférence sera donnée en arabe, précise l'Académie. Elle prendra fin vers 13h00 par un débat général suivi du discours de clôture du président de l'Académie.