Algérie: Le pays a réalisé de grands progrès dans la promotion de l'enseignement coranique

NAAMA — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé vendredi à Naâma, que l'Algérie a réalisé de grands progrès dans la promotion de l'enseignement coranique, ainsi que l'intégration des moyens techniques et des technologies modernes dans l'apprentissage du Saint Coran et de ses sciences.

En marge d'une visite de travail et d'inspection d'un nombre de structures de son secteur dans la wilaya, le ministre a souligné le grand intérêt que l'Etat accorde au soutien et à l'extension des établissements d'enseignement coranique, des "zaouïas" et des "katatibs" dans le but de renforcer l'éducation spirituelle et comportementale dans la société et à servir le Saint Coran, rappelant que le nombre des affiliés aux structures d'enseignement coranique a dépassé 1,2 million d'élèves, des deux sexes, au niveau national.

Belmehdi a, en outre, souligné que les hautes autorités du pays accompagnent le système de développement de l'enseignement du Saint Coran et encouragent ses étudiants, ainsi que les organismes publics de récitation, en plus de détecter les plus brillants d'entre eux à travers divers activités et concours de récitation et d'interprétation du Coran, à l'échelle nationale et internationale.

Lors de la première étape de sa visite dans la wilaya qui l'a menée vers la commune d'Aïn Sefra, le ministre a mis en exergue le rôle des imams dans la sensibilisation des générations à l'effet de protéger leur patrie, et pour être fiers de ses acquis et de ses valeurs historiques, tout en prônant un discours religieux qui reflète l'attachement du peuple algérien à sa référence religieuse nationale, ce qui reflète la fidélité envers les martyrs qui se sont sacrifiés pour la liberté et l'indépendance du pays.

Le discours de la mosquée joue également son rôle dans la consolidation du front intérieur, à soutenir l'édification civilisationnelle et du développement et de la solidarité sociale, aux côtés des conseils scientifiques, des conseils "Iqraa" et "Souboul El-Kheirat" relevant des mosquées, a-t-il ajouté.

Belmehdi a également supervisé l'inauguration et la baptisation de l'école coranique "Feu Moudjahid Mohamed Boualem" dans la commune d'Ain Sefra, qui comprend deux classes, une salle et un logement de fonction. Sur place, il a inspecté les conditions d'accueil des étudiants.

Le ministre poursuit sa visite dans la wilaya de Naâma ce vendredi, en attribuant des décisions de dix logements de fonction au profit d'imams, une opération qui se poursuivra avec la remise d'autres décisions dès la réception des logements en cours de réalisation et destinés aux personnels du secteur des Affaires religieuses et des Wakfs, a-t-on précisé.

Cette démarche intervient en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui traduisent l'importance accordée à l'enseignement du Coran, ainsi que la prise en charge des volets sociaux et professionnels de l'Imam en reconnaissance de son rôle dans la société et l'édification nationale.

Le programme de la visite du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs comprend également l'inauguration de l'école coranique modèle au chef-lieu de wilaya, la pose de la première pierre du projet de construction de la mosquée "Hassan Ibn Tabet", ainsi que l'inauguration de l'école coranique "Hamza Ibn Abd Al Muttalib" dans la Daïra de Mecheria.