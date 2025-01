Nigeria: Chagrin et consternation dans l'archidiocèse d'Owerri suite à la fusillade dans une église qui a coûté la vie à un jeune garçon

Abuja — « L'archidiocèse catholique d'Owerri exprime son profond regret pour la fusillade qui s'est produite la veille du Nouvel An dans l'église catholique Saint Columbus d'Amaimo, et qui a causé la mort d'un jeune homme et en a blessé un autre », lit-on dans le message du 2 janvier signé par Lucius I. Ugorji, archevêque d'Owerri. « L'archidiocèse d'Owerri exprime ses condoléances à la famille endeuillée et prie pour le repos éternel des défunts et le prompt rétablissement des blessés », poursuit le message. « Entre-temps, la police enquête sur l'incident et les circonstances qui l'ont entouré. Nous demandons donc aux paroissiens de vivre dans le calme », conclut le message.

Selon des sources de presse, la police a arrêté le prêtre de la paroisse, le père Joseph Enyinaya, dans le cadre de l'assassinat du garçon. Il aurait été tué le 31 décembre, après avoir allumé des feux d'artifice à l'intérieur de l'église catholique St. Columbus, dans la zone de gouvernement local d'Amaimo Ikeduru de l'État d'Imo (sud-est du Nigeria).

La police de l'État d'Imo a annoncé que le suspect avait été arrêté hier, le 2 janvier, et qu'une enquête sur la fusillade avait été ouverte. Selon un témoin, le prêtre a tiré quelques coups de feu en l'air pour tenter de disperser un groupe de garçons qui tiraient des feux d'artifice à l'intérieur de l'église, mais il a ensuite perdu le contrôle de son arme et a fini par toucher les garçons.