Congo-Brazzaville: Festivités de fin d'année - Une quinzaine de boeufs offerte à la population de Kinsoundi

L'initiative d'offrir les boeufs aux habitanats de Kinsoundi afin de leur permettre de passer les fêtes de fin d'année en beauté est du député de la quatrième circonscription électorale de Makélékélé, le premier arrondissement de Brazzaville, Claude Ayessa. La cérémonie de remise de ce don s'est déroulée en présence de la présidente du Groupe de réflexion et d'action pour un Congo émergent (Grace), Bélinda Ayessa.

La distribution des boeufs venus droit du village Ondza, dans la sous-préfecture de Makoua, par le député Claude Ayessa, est un geste de coeur, d'amour, qui s'inscrit dans le contexte de la solidarité et du vivre ensemble prôné sans cesse par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso. La présidente du Grace, qui accompagnait le député de la quatrième circonscription électorale de Makélékélé, a invité la population de Kinsoundi à faire prévaloir l'unité nationale.

« Permettez-moi aussi de vous souhaiter une belle et heureuse année 2025. Cette cérémonie à laquelle nous participons aujourd'hui est à mettre à l'initiative de notre député, Claude Ayessa. Nous devons toujours prôner l'unité et bannir la division. L'unité doit prévaloir avant tout. Faisons attention aux vendeurs d'illusions, il y a la paix aujourd'hui au Congo, il faut le reconnaître. Je l'ai dit et je le dirai toujours, il y a la paix, parce qu'il y a un homme qui a voulu qu'il y ait cette paix, c'est le président de la République, Denis Sassou N'Guesso », a déclaré Bélinda Ayessa.

Pour sa part, le chef de quartier Kinsoundi barrage, Léon Massamba, a remercié le député Claude Ayessa et la présidente du Grace pour ce don en faveur de la population de Kinsoundi. « Je n'ai jamais touché du doigt un boeuf, mais je viens de toucher du doigt un boeuf. C'est beau, c'est beau », s'est-il exclamé.

Profitant de cette occasion, et à l'initiative de Bélinda Ayessa, un rituel de réconciliation a été organisé par les chefs de quartier, entre fils et filles de Kinsoundi, afin de renforcer la solidarité dans la quatrième circonscription de Makélékélé. Après quoi, la présidente du Grace a procédé au partage symbolique de la viande de boeuf aux chefs de quartier et de bloc de Kinsoundi, visiblement satisfaits.