Sénégal: « Challenge du quartier le plus propre » - Au coeur d'une aventure citoyenne à Tambacounda

Tambacounda — Le challenge du quartier le plus propre, lancé récemment par le ministère de l'Urbanisme et des Collectivités territoriales du Sénégal, suscite un grand engouement au quartier Liberté de Tambacounda (est) où des initiatives visant à aménager des espaces verts émergent pour un meilleur cadre de vie.

Pour participer ainsi à ce challenge, les responsables du quartier Liberté ont décidé de miser sur l'aménagement d'un dépotoir d'ordures et un espace vert au profit des résidents.

En cette période de fraîcheur, les premiers rayons du soleil qui tombent sur Tambacounda, est la meilleure des nouvelles pour les agents de la SONAGED, la Société nationale de gestion intégrée des déchets solides.

Pelles et râteaux à la main, ils sont à pied d'oeuvre pour débarrasser le quartier Liberté de ses ordures, relifter son visage et doter sa place publique d'espaces verts et paysagers.

Demba Diallo, membre du conseil de développement du quartier (CDQ), un des initiateurs de cette opération, ne quitte pas des yeux le bulldozer réquisitionné pour balayer et terrasser les bosses de terrain accidentogènes du site qui servait jusque-là comme dépotoir d'ordures sauvages.

Le délégué de quartier Adama Sy et le chargé de l'environnement du conseil de développement du quartier Liberté sont aussi présents pour superviser les travaux.

Des pneus usés pour décorer le site

« Ce site était un dépotoir d'ordures clandestin. Pour freiner cela, nous avons décidé de l'aménager pour en faire une place publique avec des espaces verts et paysagers », explique Demba Diallo à l'équipe de l'APS qui vient de débarquer pour ouvrir cette initiative.

« C'était un site délabré et accidenté, les populations déversaient ici toutes sortes d'ordures, y compris les déchets solides et sachets plastiques », dit-il.

Pour mettre fin à ce désordre urbain qui impacte négativement le cadre de vie des résidents, les responsables du quartier, en l'occurrence Demba Diallo et ses collègues, comptent utiliser des pneus usés, des fleurs et arbres fruitiers pour orner la place.

Ils ont aussi retenu de disposer des pneus peints en différentes couleurs le long des rues, une manière, disent ils, de faire un meilleur usage de certains objets encombrants.

« On va l'aménager avec des pneus, ce qui est encore intéressant, car les pneus étaient des objets qui encombraient et polluaient le cadre de vie des populations. Maintenant, nous allons rendre ces mêmes pneus utiles pour ce même cadre de vie », a relevé Demba Diallo.

Pour faciliter le ramassage des ordures, les responsables du quartier Liberté ont donc sollicité l'appui de la SONAGED pour mettre en place un dépôt d'ordures-relais.

' »Nous avons décidé également, grâce au soutien de la SONAGED, de créer une caisse relais de dépotoir d'ordures, où les habitants du quartier Liberté peuvent déverser les ordures. Et une fois que la caisse sera pleine, un camion-grue viendra ramasser toutes les ordures pour les acheminer au niveau des principaux dépotoirs de la ville », renseigne M. Diallo.

Selon le délégué de quartier Adama Sy, ce site ne sera pas aménagé uniquement pour les habitants du quartier Liberté. Il est aussi appelé à devenir un lieu de rencontres et de détente pour toutes les populations de la commune de Tambacounda.

« Nous allons gagner ce challenge parce que depuis dix ans, nous faisons de l'assainissement au quartier Liberté. Nous voulons créer un espace où toute la population de Tambacounda pourra se sentir à l'aise », promet M. Sy, enthousiaste.

Plaidoyer pour le raccordement du site au réseau électrique

« L'idée d'aménager ce site est venu quand on nous a désignés pour participer au challenge national du quartier le plus propre, mais cela nécessite des moyens. Nous demandons donc un soutien de l'autorité parce que ce sont des initiatives qui nécessitent beaucoup de moyens », a plaidé le délégué de quartier.

Il a aussi réclamé le raccordement du site au réseau électrique, soulignant que certaines initiatives communautaires nécessitent à la fois un engagement citoyen et des moyens logistiques.

« Il faut que le site soit raccordé au réseau électrique afin de rendre le lieu agréable à fréquenter, il faut bien aménager cet espace et faire le nécessaire pour attirer les visiteurs, car si les populations ne l'occupent pas, il sera occupé par des tiers qui peuvent ne pas être de bons exemples », a-t-il fait observer.

Al Ouseynou Aw, plus connu sous le nom de Vieux Aw, est le chargé des questions d'environnement au sein du comité de développement du quartier Liberté.

Passionné de nature, teint noir et stature imposante, Vieux Aw se donne à fond pour la préservation du cadre de vie du quartier Liberté.

Il s'investit tout aussi intensément depuis l'annonce du challenge pour faire du quartier Liberté parmi les endroits les plus propres et les plus accueillants.

La non-implication des jeunes déplorée

« Depuis l'annonce du challenge, on s'est mobilisé pour relever ce défi. Il est important de préciser que les habitants du quartier Liberté étaient déjà engagés pour le développement de notre zone, bien avant cette initiative. Nous sommes un CDQ [comité de quartier] de référence, donc ce challenge, venu à point nommé, nous a trouvés sur la bonne voie », affirme-t-il.

Il confie cependant ne pas comprendre la non-implication des jeunes de son quartier dans cette initiative communautaire visant à améliorer le cadre de vie des populations.

« Nous déplorons le manque d'adhésion de la population, la jeunesse surtout. Elle ne croit pas trop au civisme et ça, c'est un véritable frein pour nous. Je lance un appel aux jeunes du quartier. Ils doivent sortir et s'investir pour rendre notre cadre de vie accueillant », ajoute-t-il..

Il invite par ailleurs la population locale « à adopter les bons comportements. Nous ne devons pas déverser les ordures partout, n'importe où et n'importe comment, car si on le fait, ces mêmes ordures vont se retrouver dans nos maisons », souligne Vieux Aw.

« Nous avons la chance d'avoir des dépotoirs relais, donc les populations doivent y déverser leurs ordures, de cette manière chacun va contribuer à la réussite de notre objectif, celui de créer un bon cadre de vie avec un microclimat où les populations peuvent s'épanouir », conclut Al Ouseynou Aw.