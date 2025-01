Afrique: L'Éthiopie félicite le Brésil pour son accession à la présidence des BRICS en 2025

Addis Ababa — L'Éthiopie soutient la vision de la présidence brésilienne des BRICS qui consiste à faire progresser une gouvernance mondiale juste, représentative et efficace, à favoriser des liens économiques plus profonds et à mobiliser le financement climatique.

Dans sa déclaration publiée à l'aube, le ministère des affaires étrangères a déclaré que l'Éthiopie se réjouissait de travailler avec la présidence des BRICS en 2025.

L'Éthiopie félicite également la Fédération de Russie pour sa gestion exemplaire des BRICS en 2024, selon la déclaration.

Rappelons que l'Éthiopie est officiellement devenue le nouveau membre du groupe des nations BRICS en janvier 2024, dans le but de promouvoir la croissance économique, le développement et la coopération entre ses pays membres.

Les BRICS sont un accord de coopération intergouvernemental composé de pays, dont l'Éthiopie, le Brésil, la Chine, l'Afrique du Sud, la Russie, l'Inde, les Émirats arabes unis, l'Iran et l'Égypte.

La coopération multidimensionnelle au sein du bloc BRICS est récemment devenue déterminante pour aborder des sujets critiques tels que la croissance économique, la promotion du commerce et de la finance, la sécurité mondiale et le progrès de la santé, de l'éducation et de la culture, a-t-on appris.