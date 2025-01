Ile Maurice: Mémoire nécessaire

Commémorations solennelles ou joyeuses festivités, l'année 2025 s'avance avec son cortège d'événements historiques. Voici un florilège non exhaustif des dates à retenir au cours des 12 mois à venir.

Disparitions

1845 : 26 Janvier. 180 ans de la mort de Rémy Ollier

Toujours vaillante sentinelle. Aux aguets à l'entrée du jardin de la Compagnie, où son buste observe la capitale. Rémy Ollier, journaliste, polémiste, pamphlétaire, est la signature associée au journal qu'il a fondé : La Sentinelle. Pendant deux ans, c'est avec ses articles que le jeune homme à la plume assassine combat l'oligarchie. Celle-ci ne souhaite pas partager les privilèges avec les gens de couleur. Malgré les procès et autres persécutions, Rémy Ollier - fils d'un capitaine négrier et d'une esclave affranchie - se bat et se débat pour ses semblables. Il réclame la représentation des hommes de couleur au Conseil législatif - ce qui se matérialise en 1843 - et se prononce en faveur des institutions électives. On attribue à sa lutte la création de bourses d'études britanniques en 1844 et la démocratisation de l'accès aux prêts bancaires pour les commerçants, ce qui était auparavant réservé à une élite. Mais il y a 180 ans, il décède dans des circonstances troubles. Il repose au cimetière de l'Ouest. Le monument sur sa tombe est classé patrimoine national.

1975 : 26 Septembre. 50 ans de la mort de Droopnath Ramphul

L'année 1971 est marquée par une vague de grèves. En août, l'Union des travailleurs de l'industrie des transports, syndicat affilié au MMM, déclenche la première grève. Le transport public est paralysé. Suite à la grève, il y a des arrestations dont celle de Paul Bérenger. Il est libéré, le 25 août. Face à l'ampleur du mécontentement des travailleurs des transports, le gouvernement d'alors nomme un arbitre en la personne du juge Droopnath Ramphul. Dans son rapport, le juge blâme sévèrement le ministre du Travail, Bhergoonath Ghurburrun, qui aurait pu régler le litige. Le juge-arbitre recommande une augmentation de 15 % des salaires des travailleurs de l'industrie des transports. La grève prend alors une tout autre ampleur. Elle s'étend à d'autres secteurs, notamment l'industrie sucrière, le port, les municipalités et chez Blendax, une entreprise produisant du papier. L'industrie sucrière est très affectée par la grève et de nombreux champs de canne à sucre sont incendiés. Le juge Droopnath Ramphul meurt en 1975, à l'âge de 54 ans, des suites d'une congestion. Un State college à Calebasses porte son nom. L'établissement a produit plusieurs lauréates.

1985 : 19 Juillet. 40 ans de la mort de sir Kher Jagatsingh

Sa mission : mettre en pratique l'éducation gratuite, une promesse de sir Seewoosagur Ramgoolam faite à la veille des élections de décembre 1976. Sir Kher Jagatsingh, ancien ministre et l'un des dirigeants du Parti travailliste, décède en Angleterre le 19 juillet 1985. Il était né en Inde le 23 juillet 1931, avant que sa famille ne s'installe à Maurice.

Élu en 1967 à Montagne-Blanche-GRSE, il a été ministre du Plan et du développement économique jusqu'à 1976, quand il est battu aux élections. Il retrouve le pouvoir quand, en 1977, Heeralall Bhugaloo, le ministre de l'Éducation, démissionne du Parlement. Kher Jagatsingh a été élevé au rang de «sir» en 1980. Un MITD Training Centre à Beau-Bassin porte son nom.

1985 : 15 Décembre. 40 ans de la mort de SSR

De Belle Rive-Kewal Nagar au château du Réduit. Puis vers le samadhi au jardin de Pamplemousses. Tel est le trajectoire de Seewoosagur Ramgoolam. Il y a 60 ans, le 12 mars 1965, il est fait «sir». Après ses études de médecine, il rentre au pays en 1935. D'abord Premier à partir de 1965, il devient le premier Premier ministre en 1968. Poste qu'il conserve jusqu'en 1982. Il devient gouverneur général en 1983 et le reste jusqu'à son décès. Il était né le 18 septembre 1900. Cette année marque aussi les 125 ans de sa naissance.

2000 : 9 Septembre. 25 ans de la mort de sir Veerasamy Ringadoo

Il a laissé l'image d'un ministre des Finances de l'austérité. Sir Veerasamy Ringadoo, né le 20 octobre 1920, est mort le 9 septembre 2000. Il a été le dernier gouverneur général de janvier 1986 à mars 1992, puis premier président de la République du 12 mars 1992 au 30 juin 1992.

******

Naissances

1885 : 18 Août. 140 ans de la naissance d'Emmanuel Anquetil

Considéré comme le père du syndicalisme local, Emmanuel Anquetil, décédé en 1946, figure parmi les tribuns du Parti travailliste (PTr). Fin des années 1930, il mobilise des travailleurs alors qu'une loi répressive ne donne pas le droit de grève. Emmanuel Anquetil, considéré comme un révolutionnaire, est déporté à Rodrigues et Maurice Curé est placé en résidence surveillée. Libéré en 1941, Anquetil remplace Curé à la présidence du PTr, et se bat pour des syndicats indépendants, la pension universelle et les allocations chômage. En 1946, il organise une grève paisible de deux semaines à Ferney et meurt après dix ans de lutte inlassable pour les travailleurs.

1915 : 15 Novembre. 110 ans de la naissance de Guy Rozemont

Lutter contre l'administration coloniale. Et redynamiser le Parti travailliste. Guy Rozemont, né le 15 novembre 1915, a été syndicaliste puis le leader du PTr. Après le décès d'Emmanuel Anquetil en 1946, Maurice Curé propose que Guy Rozemont devienne le leader du parti. Il mène le parti vers la victoire aux élections de 1948. Guy Rozemont décède le 23 mars 1956. Il a 41 ans.

1930 : 29 Mars. SAJ aurait eu 95 ans

Premier ministre, puis président de la République, puis à nouveau Premier ministre avant de faire place à son fils Pravind. Parcours atypique de sir Anerood Jugnauth (SAJ). Un chef de gouvernement doté d'un franc-parler légendaire, avec ses petites phrases restées dans les mémoires. Homme de conviction doté de rigueur, de discipline et du sens du devoir, il était connu pour trancher dans le vif quand il fallait prendre des décisions majeures. L'un de ses coups d'éclat a été d'enfiler sa toge d'avocat devant la Cour internationale de justice de La Haye pour défendre la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos.

1930 : 9 Octobre. Sir Gaëtan Duval aurait eu 95 ans

Il a inspiré des livres : Le droit à l'excès d'Alain Gordon-Gentil, L'enfant terrible de l'île Maurice de Marcel Lindsay Noé. Ou encore un film documentaire, Gaëtan Duval, Une vie, également d'Alain Gordon-Gentil. Sa maison, à Grand-Gaube, est visitée par des centaines de personnes venues retrouver la flamme de cet avocat-politicien flamboyant. Il a été lord-maire, Premier ministre adjoint, leader du Parti mauricien social-démocrate (PMSD). Il a marqué le secteur touristique, usant de son charisme pour attirer la jet-set et les touristes haut de gamme.

******

Histoire

1735 : 15 Juin 290 ans de l'arrivée de Mahé de La Bourdonnais

Gouverneur-bâtisseur des îles des Mascareignes et administrateur de génie, Mahé de La Bourdonnais a laissé une empreinte indélébile. De l'ex-hôpital militaire, qui abrite aujourd'hui le musée de l'esclavage, à l'Hôtel du gouvernement en passant par des travaux pour la fourniture d'eau à Port-Louis. Sans oublier les concessions de terres accordées aux colons, la main-d'oeuvre d'artisans importée d'Inde. Durant son mandat, Mahé de La Bourdonnais doit aussi secouer l'excessive «indolence» des colons.

Au 18e siècle, la main-d'oeuvre esclave était essentielle à la bonne marche de l'économie. Mahé de La Bourdonnais, en tant que gouverneur, a réprimé le marronnage et a créé un détachement d'esclaves pour faire la chasse aux marrons. Si à Port-Louis, sa statue contemple la mer au coeur de la capitale, à Saint-Denis de La Réunion, la statue du gouverneur esclavagiste a été déboulonnée, déplacée vers la Caserne militaire Lambert en 2023.

1835 : 1eᣴ Février. 190 ans de l'abolition de l'esclavage

Libération ? Pas aussi simple pour les esclaves. La Slavery Abolition Act est votée par les Britanniques en 1833. Officiellement, elle entre en vigueur en 1835. Mais les esclaves doivent attendre un temps d'apprentissage de quatre ans jusqu'en 1839 pour la vraie libération. Une compensation est payée aux propriétaires d'esclaves. Rien n'est accordé aux esclaves.

C'est en 2015 que l'Angleterre a soldé l'emprunt de 20 millions de livres sterling pris en 1833 pour compenser les propriétaires d'esclaves pour la libération de ces derniers. C'est ce qu'avait révélé le Guardian. Il a fallu 180 ans pour payer cette somme qui vaudrait plus de 20 milliards de livres.

******

Politique

1965 : 7 AU 24 Septembre. 60 ans de la Conférence constitutionnelle à Lancaster House

C'est l'automne à Londres. Sir Anthony Greenwood, Colonial Secretary, a rendez-vous avec les leaders des partis politiques mauriciens à Lancaster House pour une conférence constitutionnelle. Le gouvernement britannique veut les entendre sur une possible indépendance de Maurice et quel serait le système électoral approprié à adopter.

Il s'agit de passer d'un système avec un seul représentant élu par circonscription à trois membres élus pour 20 circonscriptions. Les Britanniques proposent un système de deux élus par circonscription. Plus encore 20 députés nommés selon un système proportionnel de «party list».

C'est lors de ces tractions que naît le Best Loser System, pour assurer la représentativité ethnique des diverses composantes de la population. C'est aussi le début de l'histoire de l'expulsion des habitants de l'archipel des Chagos, les Britanniques ayant un accord avec les Américains pour y installer la base militaire de Diego Garcia.

1970 : 21 Septembre. 55 ans de la première victoire électorale du MMM

Le candidat s'appelle Dev Virahsawmy. Il se présente sous l'emblème du coeur à l'élection partielle du 21 septembre 1970 à Pamplemousses- Triolet. Le scrutin a lieu dans une région considérée comme un bastion traditionnel du Parti travailliste. L'adversaire de Dev Virahsawmy est Boodram Nundlall, le candidat des partis du gouvernement de coalition. Le premier obtient 8 464 voix contre 3 103 voix au second sur 11 847 votes valables exprimés. Un peu plus de 12 000 (81,2 %) personnes sur les 14 936 inscrites votent. C'est la première victoire électorale du MMM.

1975 : 10 Juin. Il y a 50 ans, Radha Poonoosamy, première femme ministre

C'est le 10 juin 1975 que Radhamaney Poonoosamy (née Padayachy, plus connue comme Radha) devient la première femme ministre. 1975 a été décrétée Année internationale des femmes par les Nations Unies. Radha Poonoosamy entre au cabinet dirigé par sir Seewoosagur Ramgoolam avec le portefeuille nouvellement crée de Women's Affairs, Price Control and Consumer protection.

Quelques années auparavant, le15 avril 1969, Radha Poonoosamy était déjà entrée dans l'histoire comme la première femme élue pour occuper les fonctions d'adjoint au maire.

1975 : 16 Décembre. 50 ans du droit de vote à 18 ans

Après la révolte estudiantine de Mai-75 (voir plus loin) qui s'insurge contre l'enseignement secondaire payant et les disparités entre collèges, le gouvernement de sir Seewoosagur Ramgoolam annonce l'abaissement de l'âge de vote à 18 ans.

1985 : 30 Décembre. 40 ans de l'arrestation de quatre députés à l'aéroport d'Amsterdam

C'est le choc. Le 30 décembre 1985, quatre députés mauriciens sont arrêtés à Amsterdam avec une valise contenant 25 kilos d'héroïne. Il s'agit de Sateeanand Pelladoah, Ismaël Nawoor, Serge Thomas et Dev Kimcurrun. Les parlementaires sont détenus pendant plusieurs mois avant de regagner Maurice. Sateeanand Pelladoah est condamné et purge une peine de prison en Hollande avant de revenir au pays. Le député Dev Kimcurrun dépose devant la commission d'enquête sur la drogue, présidée par l'ancien chef-juge sir Maurice Rault, en 1987.

1995 : 20 Décembre. Il y a 30 ans, Navin Ramgoolam devient Premier ministre pour la première fois

Leader du Parti travailliste, Navin Ramgoolam mène l'alliance PTr-MMM vers une victoire écrasante aux élections générales du 20 décembre 1995. C'est le deuxième 60-0 de l'histoire, après celui de 1982 et avant celui de 2024. Dans la circonscription n°5 Pamplemousses-Triolet où Navin Ramgoolam est candidat, il est élu en tête de liste avec 27 233 voix suivi de Dev Ramnah avec 24 310 voix et Navin Soonarane, 23 523.

2005 : 3 Juillet . Il y a 20 ans, Navin Ramgoolam Premier ministre pour la deuxième fois

Retour à la fonction suprême pour Navin Ramgoolam avec les élections générales du 3 juillet 2005. Il mène cette fois l'Alliance sociale composée des Parti travailliste-Parti mauricien socialdémocrate- Mouvement Républicain-Organisation Fraternelle- Les Verts (PTr-PMSD-MR-OF-Les Verts) à la victoire. L'Alliance du gouvernement sortant MMM-MSM est battue. À la fin de son mandat en 2010, Navin Ramgoolam fera alliance avec le MSM et se fera réélire.

******

Souveraineté

2000 : 3 Novembre. Il y a 25 ans, la Haute cour de Londres juge illégale le déplacement des Chagossiens

Victoire historique. L'affaire est entrée par Olivier Bancoult, leader du Groupe réfugiés Chagos, devant la Haute cour de Londres. Le 3 novembre 2000, elle déclare illégale l'Immigration Ordinance du 16 avril 1971. Une ordonnance qui interdit aux Chagossiens de retourner dans l'archipel. Stipulant notamment que «no person shall enter the Territory or, being in the Territory, shall be present or remain in the Territory, unless he is in possession of a permit». Ce jugement de la Haute cour de Londres donnera lieu à une longue bataille juridique, après qu'en 2004, deux décrets royaux annulent le jugement de 2000, interdisant définitivement aux Chagossiens de retourner dans l'archipel.

2010 : 7 Juin. 15 ans de l'accord de cogestion de Tromelin

C'est un dossier qui n'avance pas. Le 7 juin 2010, Maurice et la France signent un accord-cadre prévoyant une cogestion économique, scientifique et environnementale de Tromelin. Mais pour que l'accord soit effectif, il doit être adopté par l'Assemblée nationale en France. Adopté au Sénat en 2012, puis en commission à l'Assemblée en 2013, la même année, le texte est retiré de l'ordre du jour. En 2017, il est à nouveau retiré.

À Maurice, le 9 septembre 2022, le Conseil des ministres donne son accord à la promulgation des Fisheries and Marine Resources (Licence and Fees) (Amendment) Regulations. Cela concerne les frais payables par les bateaux de pêche, les palangriers battant pavillon étranger. Une clause est ajoutée aux règlements signalant qu'il existe un différend entre Maurice et la France concernant Tromelin et sa Zone économique exclusive. Que la France y exerce sa juridiction de manière unilatérale, ce qui n'est pas reconnu par le gouvernement mauricien.

******

Économie

1850 : 25 Janvier. 175 ans de la Chambre de commerce et d'industrie

La Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI) existe depuis 1850. C'est la plus ancienne institution à but non lucratif représentant le secteur privé à Maurice. D'un rôle purement représentatif et consultatif, la MCCI est devenue la voix de la communauté d'affaires mauricienne. Elle entretient des liens étroits avec le gouvernement et contribue au développement du pays.

1975 : Décembre. 50 ans du boni de fin d'année

Le paiement du 13e mois ou boni de fin d'année est appliqué à partir de décembre 1975. Résultat arraché de haute lutte par plusieurs centrales syndicales. L'histoire du boni de fin d'année a pour toile de fond l'explosion du prix du sucre sur le marché international en 1973. Il y a eu une récolte sucrière record cette année-là. Et le prix s'est envolé sur le marché mondial. Les syndicats du secteur ont réclamé et obtenu des gratifications. Les Docks, les employés du Port se sont mobilisés pour arracher leur part. Avec l'effet domino, les syndicats de laboureurs et d'artisans de l'industrie sucrière (MLC, Silu et Uasi) se sont mis de la partie. Il y a eu des manifestations ; les fonctionnaires aussi ont réclamé leur dû. L'affaire est allée en cour. Le tribunal a tranché d'abord en faveur d'un demi-mois de boni à la fin de 1975. En suggérant que c'est un mois de salaire qui devrait être payé. Le gouvernement PTr-CAM a alors accordé un 13e mois.

******

Invités de marque

1970 : 2-6 Juin. 55 ans de la première visite d'Indira Gandhi

Elle a été le premier chef de gouvernement d'un pays étranger à visiter Maurice post-Indépendance. Du 2 au 6 juin 1970, Indira Gandhi, Premier ministre indien, est en visite officielle à Maurice. Au programme, la pose de la première pierre du Mahatma Gandhi Institute (MGI) à Moka, un projet financé conjointement par l'Inde et Maurice. Indira Gandhi est revenue en visite officielle à Maurice en 1976. Elle a inauguré le MGI le 9 octobre.

1990 : 12 Juin 35 ans de la visite de François Mitterrand*

Le 12 juin 1990, François Mitterrand, président de la République française, est à Maurice. Dans son discours d'arrivée, il souligne que «c'est la première fois qu'un chef d'État français vient visiter le gouvernement et le peuple mauriciens. (...) l'île Maurice n'a jamais oublié la France, tandis que la France est restée disposée à se tenir aux côtés de l'île Maurice». En conférence de presse le lendemain, il déclare : «Il convenait de rendre à l'île Maurice ce qu'elle nous donne et d'établir des relations plus proches, plus réelles, plus vivantes. C'est ce que signifie ce voyage.»

******

Judiciaire

1850. 175 ans de la Cour suprême et des cours de district

C'est en 1850 que la Courts Act établit la Cour suprême comme la plus haute juridiction de Maurice. Elle «shall possess and exercise all the powers, authority, and jurisdiction that are possessed and exercised by His Majesty's Court of King's Bench in England». La cour d'assises est établie à la même date. Il en va de même pour les cours de district qui sont créées en 1850.

1975 : JUILLET 50 ans de la «Local Government Service Commission»

La loi régissant la Local Government Service Commission est votée en 1975. Mais elle n'entre en vigueur que le 18 août 1983. Sa mission : le recrutement des employés des collectivités locales, les promotions, les actions disciplinaires, les renvois et l'approbation des retraites des fonctionnaires concernés.

******

Institutions

1925. Centenaire du Collège d'agriculture

Mener des recherches pointues dans le domaine agricole. Le Collège d'agriculture prend forme en 1925, dans le sillage du boom sucrier de 1920. C'est l'École d'agriculture créée en 1914 qui devient le Collège d'agriculture en 1925. À la création de l'université de Maurice (UoM) en 1965, le Collège d'agriculture est l'une des trois schools de l'UoM. À partir de 1993, elle sera connue sous le nom de Faculté d'agriculture.

1950 : 16 Janvier. 75 ans du collège du Bon et Perpétuel Secours

Le collège du Bon et Perpétuel Secours (BPS) a pris naissance le 16 janvier 1950 à rue Abbé-de-La-Caille à proximité de Cascade Road Halt, la station de train de Beau-Bassin, à l'époque. Le collège relève de la congrégation fondée un siècle plus tôt par mère Augustine.

1965 : 8 Février. 60 ans du lancement de la MBC TV

Le 8 février 1965 a lieu l'inauguration de la MBC TV. À l'occasion, le gouverneur général, sir John Shaw Rennie, dévoile une plaque commémorative et le Premier, le Dr Seewoosagur Ramgoolam, procède au lancement officiel des services télévisés. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir un téléviseur, les municipalités et les conseils de village leur proposent de regarder la télé dans les centres sociaux. Dix ans plus tard, en 1975, la télé passe du noir et blanc à la couleur.

1965 : Décembre. 60 ans de l'UoM

L'UoM est créée en décembre 1965. Elle intègre la School of Agriculture, en 1969 est dotée d'une School of Industrial Technology, en 1971 de la School of Administration, en 1989 de la School of Science. En 1993, les schools deviennent des facultés. En 2014, création de la Faculty of Ocean studies.

2005. 20 ans de quatre collèges catholiques

L'année 2005 voit la création de quatre collèges catholiques : BPS Fatima à Goodlands, St-Esprit Rivière-Noire, St-Mary's West à Petite-Rivière et Lorette Bambous-Virieux. Ces institutions s'implantent dans des régions excentrées et vulnérables suite au Synode diocésain dans le cadre de l'option préférentielle pour les pauvres.

******

Société

1975 : 20 Mai. 50 ans de la grève des étudiants

Les étudiants sont sur l'ancien pont de Grande-Rivière-Nord- Ouest face à la police. Ils ne s'insurgent pas seulement contre l 'ens e ignement secondaire payant, mais contre tout un système, réclamant plus de justice sociale, l'égalité des chances, la fin du népotisme, un travail décent pour les jeunes diplômés. Il n'y a alors que quatre collèges d'État. La révolte commence parmi les étudiants de l'université de Maurice avant de gagner les collégiens. Certains seront tabassés par la police. Mais le gouvernement travailliste d'alors promettra l'éducation secondaire gratuite l'année suivante.

1965 : Mai. 60 ans de présence de Caritas

Caritas fêtera ses 60 ans de présence à Maurice. Sa mission : accompagner «quelque 8 000 à 9 000 familles dans 52 localités». Un soutien pour assurer notamment la sécurité alimentaire des familles vivant dans la précarité et qui ne mangent pas à leur faim. Les services de Caritas offrent des bons ou des colis grâce aux dons récoltés devant les supermarchés ou qui sont offerts par des donateurs.

1975 : 6 Février. 50 ans du passage du cyclone Gervaise

Cyclone de triste mémoire, Gervaise passe par nos latitudes le 6 février 1975. Il sème la désolation sur son passage. Bilan : neuf morts, 59 blessés et 10 000 réfugiés. Par la suite, plusieurs pays aident Maurice à se remettre sur pied. Des soldats britanniques sont dépêchés pour prêter main-forte lors du grand nettoyage.