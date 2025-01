Soudan: La Santé du Nord Darfour exprime ses regrets face au silence de la communauté internationale concernant le bombardement par la milice de l'hôpital saoudien

El Fasher — L'hôpital spécialisé d'obstétrique et de gynécologie d'El Fasher (hôpital saoudien) a été soumis à des bombardements d'artillerie systématiques dans plus de 11 zones par la milice terroriste Al Dagalo, mais aucun mort ni blessé n'est survenu. Parmi les patients et leurs accompagnants, il y avait du personnel médical, du personnel de santé et du personnel hospitalier, mais cela a entraîné la destruction d'un certain nombre de bâtiments et des dommages à des voitures de l'hôpital

Le directeur général du ministère de la Santé de l'État du Darfour Nord, Dr Ibrahim Abdallah Khatir, a fermement condamné le bombardement de l'hôpital par la milice terroriste FSR. Il a qualifié cet attentat d'acte criminel et terroriste honteux.

Khatir a révélé dans une déclaration (à SUNA) que la milice terroriste -Forces de Soutien Rapide (FSR) avait ciblé l'hôpital spécialisé Al-Fasher pour les femmes et l'obstétrique avec des bombardements d'artillerie systématiques, qui ont atteint 13 fois jusqu'à jeudi, dans le but de l'ajouter aux rangs des hôpitaux. et des établissements de santé que les milices avaient mis hors service en raison des bombardements répétés.

Dr Khatir a envoyé un message fort à la milice terroriste selon lequel la force du ministère ne réside pas dans les bâtiments qu'il a détruits, ni dans les voitures qu'il a détruites, mais plutôt dans les vies, les coeurs et les idées qui font fonctionner les hôpitaux, selon son inflexible la volonté du fer et de l'acier.

Il a exprimé ses regrets face au silence suspect de la communauté internationale et du monde et à la fermeture des yeux sur les actes criminels et terroristes que les milices continuent de commettre contre les institutions et établissements de santé, en particulier l'hôpital spécialisé Al-Fasher pour l'obstétrique. Il a considéré cela comme une honte dans l'histoire du monde, de l'ONU et des défenseurs de l'humanité, de la démocratie et de la liberté.