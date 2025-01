Soudan: La visite attendue du vice-ministre turc des Affaires étrangères contribuera à faire progresser les relations entre les deux pays

Les relations soudano-turques sont considérées comme un modèle de relations bilatérales basées sur le respect mutuel et le travail visant à soutenir les liens communs et l'échange d'intérêts sans s'ingérer dans les affaires intérieures des deux.

Dans ce contexte, s'inscrit la visite du vice-ministre turc des Affaires étrangères, M. Burhanuddin Duran, dans le pays, qui commence samedi 4 Jan, où il s'entretiendra avec des responsables de l'État sur les relations entre les deux pays, qui ont connu un développement remarquable. suite à la visite du président turc Recep Tayyip Erdogan au Soudan en décembre 2017, où un traité a été signé ((22) Accord bilatéral. La visite a également vu la création du Conseil de Coopération Stratégique au niveau des dirigeants des deux pays, qui se réunit chaque année alternativement au Soudan et en Turquie.

Dr Ali Youssef, ministre des Affaires étrangères, a déclaré dans une déclaration (à SUNA) que la visite de deux jours du vice-ministre turc des Affaires étrangères s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales développées entre les deux pays et des liens anciens entre les deux. les peuples.

SUNA indique que la visite du responsable turc intervient après l'appel téléphonique du président turc Recep Tayyip Erdogan au général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef des forces armées, dans lequel il a affirmé l'attachement de la Turquie à l'unité et à la stabilité du Soudan, réitérant le soutien de la Turquie au peuple soudanais.

Le président Erdogan a exprimé la volonté de son pays de servir de médiateur entre le Soudan et les Émirats arabes unis pour apporter la sécurité et la paix au Soudan.

Il convient de noter que le Soudan a établi sa première représentation résidente auprès de la Turquie en 1981, tandis que la Turquie a été l'un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec le Soudan et a ouvert son ambassade à Khartoum en 1957. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays en 2022 a atteint environ 625 millions de dollars et a diminué au cours des années 2023 et 2024, car au premier semestre 2024, il a atteint environ 200 millions de dollars, et le volume des investissements a atteint La monnaie turque au Soudan est d'environ 500 millions de dollars. Un partenariat agricole a été conclu entre les deux pays.

Dans le domaine culturel et éducatif, la Turquie a continué à accorder des bourses aux étudiants soudanais au cours des années 2023 et 2024, mais le nombre de bourses a diminué en raison de la guerre et de la difficulté de mener des inspections pour les candidats au Soudan.

Dans le domaine de la santé, Türkiye a travaillé à la mise en oeuvre du protocole de traitement gratuit pour les années 2023 et 2024 à raison de quarante cas par an, et le protocole de l'hôpital turc de Nyala a été renouvelé à partir de février 2024 pour une période de cinq ans.

Il existe une coopération humanitaire et de développement entre les deux pays, puisque l'Agence turque de développement et de coopération (TIKA) a construit un certain nombre de projets sous forme de subventions au Soudan, ainsi que la Banque turque de développement des exportations, qui a contribué à de nombreux projets d'infrastructure dans l'État de Khartoum. En juillet 2024, l'Autorité turque de prévention des catastrophes a envoyé un navire transportant 2 500 tonnes de matériaux. Lors du tremblement de terre qui a frappé le sud de la Turquie en février 2023, le Soudan a fourni une aide humanitaire, notamment des vivres et des tentes, au Soudan. Et des couvertures. Une équipe de la défense civile a également été envoyée pour aider à rechercher les personnes coincées sous les décombres et à les extraire.

On espère que la visite du vice-ministre turc des Affaires étrangères dans le pays aura des résultats positifs qui contribueront à élargir les relations entre les deux pays.