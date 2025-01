Maroc: Nador/INDH - Approbation de 44 projets pour plus de 16,7 MDH

Nador — Le comité provincial de développement humain (CPDH) de Nador a approuvé, lors de sa dernière réunion, tenue récemment au siège de la province, un total de 44 projets pour un investissement global de plus de 16,72 millions de dirhams (MDH).

Ces projets, répartis entre 15 projets portés par des coopératives et 29 autres au profit d'auto-entrepreneurs et de petites entreprises, couvrent divers secteurs tels que l'agriculture, l'artisanat, le commerce et les services, la pêche, le tourisme et le transport.

La réunion du CPDH, présidée par le gouverneur de la province de Nador, Jamal Chaarani, en présence des membres du comité, a été marquée par la présentation et la discussion de plusieurs propositions de projets soumises par des jeunes souhaitant obtenir un soutien de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans le cadre de son troisième programme relatif à l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes.

Quelque 59 projets ont été ainsi présentés dans le cadre du troisième programme, répartis entre 26 propositions de projets dans l'axe économie sociale et solidaire, et 33 projets dans l'axe entrepreneuriat.

Le programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" vise notamment à soutenir l'entrepreneuriat des jeunes porteurs de projets et améliorer les revenus et l'économie sociale et solidaire.

Il a également pour objectifs de contribuer au programme de réhabilitation et d'autonomisation économique des femmes et des personnes en situation de handicap, outre la dynamisation et la gestion des espaces d'écoute et d'orientation professionnelle des jeunes.