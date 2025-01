Afrique: Ligue des champions de la CAF - Maniema Union croise AS Far ce samedi au Maroc

L'AS Maniema Union de la RDC se mesure, ce samedi 4 janvier, au AS FAR du Maroc au Kenitra Stadium dans la ville marocaine du même nom. Le match est prévu à 20 heures (heure Kinshasa).

Les Unionistes sont déjà au Maroc depuis fin décembre dernier pour mieux se préparer à cette rencontre de la 4e journée de la Ligue des champions de la CAF. Papy Kimoto, leur entraineur, affirme que « jusqu'à présent tout se passe comme prévu, tout le monde va bien ». Il s'est exprimé en conférence d'avant-match.

Pour le coach Kimoto l'intention de son équipe est claire et précise :

« On est venu avec beaucoup d'ambitions et l'intention de ne pas compromettre nos chances de qualification. C'est avec cette intention que nous sommes venus au Maroc ».

AS Maniema Union n'a marqué que 4 buts en 7 rencontres disputées dans ce championnat dont 2 en 3 matchs de groupe. Mais Papy Kimoto pense y remédier.

« Depuis le début de la campagne, nous avons eu beaucoup d'occasions et, nous n'en avons concrétisé peu. On a eu le temps de travailler devant le but pour que nous concrétisions toutes nos occasions et, j'ose croire que ça va nous sourire ici au Maroc », a-t-il déclaré.

Il a renchéri : « Désormais nous connaissons l'équipe d'AS FAR avec ses faiblesses et qualités, nous avons eu le temps de travailler cette rencontre et, je crois que demain, ça va nous sourire », avant de banaliser la fameuse hypothèse sur le climat. « Le froid et le climat seront pour tous », a déclaré Papy Kimoto.

Pour lui, « la rencontre est cruciale mais pas décisive ».

Le coach de Maniema Union croit que « dans ce groupe ( Nldr B) tout le monde va disputer jusqu'à la fin, parce que rien n'est encore joué ou fait ».

AS Maniema Union et AS FAR du Maroc se sont neutralisées sur le score d'un but partout, samedi 14 décembre au stade des Martyrs de Kinshasa, en marge de la 3è journée de la Ligue des Champions africaine.

Actuellement AS Maniema Union est 3e du groupe avec 3 points derrière AS FAR du Maroc et Mamelodi Sundonws d'Afrique du Sud qui ont 5 points et, devant Raja Casablanca du Maroc qui n'a qu'un point.