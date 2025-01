Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 janvier 2025

Afrique : Madame AW Hawa nommée Directrice Générale de AVENI-Ré

Dans le cadre de son programme pluriannuel d'amélioration continue de la gouvernance et en cohérence avec les ambitions de son plan stratégique 2025-2029, la société de réassurance AVENI-Ré est fière d'annoncer la nomination de Madame AW Hawa au poste de Directrice Générale Adjointe, à l'issue du Conseil d'Administration du 4 décembre 2024. Sa prise de fonction effective a eu lieu le ler janvier 2025.

Madame AW Hawa, précédemment Directrice du Marketing et du Développement, a joué un rôle décisif dans l'augmentation significative du chiffre d'affaires de la société. Dans ses nouvelles fonctions, elle collaborera étroitement avec le Président Directeur Général pour poursuivre le développement des activités d'AVENI-Ré à travers ses différentes zones d'intervention. (Source allAfrica)

Tourisme : Le Maroc détrône l'Egypte pour devenir la première destination en Afrique

Le Maroc devance l’Égypte pour devenir la première destination touristique d’Afrique en 2024. Au cours de cette année, l’Égypte a enregistré près de 15,7 millions d’arrivées de touristes, tandis que le Royaume en a enregistré 15,9 millions à fin novembre.

Le Maroc est désormais la première destination touristique d’Afrique. C’est ce qui ressort des chiffres relayés par l’agence Ecofin concernant les données touristiques du pays du Nil en 2024. Citant le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouly, Ecofin rapporte que le flux de touristes vers l’Égypte en 2024 s’est établi à 15,7 millions. Ces chiffres, ajoute l’agence, “indiquent une consolidation de la croissance du secteur après la pandémie de Covid-19 qui avait fait chuter les chiffres de 13 millions à environ 3,7 millions entre 2019 et 2020”. (Source Hespress)

Guinée : Le général Doumbouya annonce des élections en 2025

L'année 2025 sera une année électorale cruciale pour parachever le retour de l'ordre constitutionnel, cette annonce résume parfaitement le discours du président de la Transition guinéenne.

Lors de ses vœux à la nation, le général Mamadi Doumbouya a promis de doter la Guinée d'une nouvelle constitution. À cette fin, un panel d'experts sera chargé de la rédaction du texte. Le président guinéen a également annoncé que, dès le premier trimestre de cette année, un décret serait signé pour fixer la date du scrutin du référendum constitutionnel, après l’élaboration du nouveau code électoral. (Source africanews)

Burkina Faso : Prison à vie pour deux personnes impliquées dans une attaque à Ouagadougou en 2017

Deux personnes impliquées dans une attaque jihadiste contre un café, qui avait fait 19 morts en août 2017 à Ouagadougou, ont été condamnées à la prison à vie par la justice du Burkina Faso.

Au Burkina Faso, le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme s'est réuni en novembre et décembre pour les deux dernières sessions de l'année 2024, avec 22 dossiers, 35 accusés et, parmi eux, deux personnes impliquées dans l'attentat du café Aziz Istanbul, en août 2017. (Source RFI)

Sénégal : Un bilan prometteur pour l’agriculture en 2024

Le dernier bulletin économique publié par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) dresse un portrait encourageant du secteur agricole sénégalais pour l’année 2024. Ce document met en lumière des progrès significatifs dans la production de céréales et de cultures industrielles, tout en soulignant les défis qui subsistent.

Selon les données de l’ANSD, la production céréalière a atteint 1 million 260 709 tonnes lors de la campagne agricole 2023-2024, enregistrant une hausse de 14,9 % par rapport à la campagne précédente. (Source apanews)

Mvengué : Le Gén. Oligui Nguema fustige les déviances des Forces de Défense et de Sécurité

En séjour dans la province du Haut-Ogooué, le président de la Transition, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a marqué un arrêt au Centre Multisectoriel de Mvengué, ce 3 janvier 2025. À cette occasion, il a adressé un message clair aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS), insistant sur l’importance de l’éthique et de la discipline militaire.

Un appel à la rigueur et à l’éthique. S’exprimant devant ses frères d’armes, le chef de l’État a débuté par des vœux de nouvel an empreints de fraternité, tout en rappelant les fondamentaux du service militaire : discipline, discrétion et respect de la dignité humaine. Il a souligné que ces principes sont au cœur de la mission des FDS, garants de la sécurité nationale et du bien-être des populations. (Source GabonMediaTime)

Bénin : Procès Olivier Boko et Oswald Homeky: Michel Alokpo fait une demande à la Criet

Michel Alokpo, secrétaire général du Cadre de concertation des confessions religieuses (CCCR), a demandé au procureur de la Criet la retransmission en direct du procès de Boko Olivier et Oswald Homeky.

Le procès très médiatisé de Boko Olivier et Oswald Homeky continue de diviser l’opinion publique au Bénin. Arrêtés le 24 septembre 2024, les deux hommes font face à de graves accusations, notamment de blanchiment de capitaux, de corruption d’agent public et de complot contre la sûreté de l’État. (Source Beninwebtv)

Côte d’Ivoire/Présidentielle 2025 : L’opposition appelle à la transparence

À 10 mois de la présidentielle prévue en octobre 2025 en Côte d’Ivoire, les différents leaders politiques du pays ont à l’occasion du nouvel An, présenté leurs vœux, dresser le bilan de l’année écoulée et les perspectives pour l’année à venir. La Transparence, la réconciliation et la justice occupent une place centrale dans leurs messages.

La Côte d’Ivoire se prépare à une année électorale décisive avec la présidentielle prévue en octobre 2025. Dans ce contexte, les principales figures de l’opposition ont à l’occasion du nouvel An, présenter leurs vœux aux Ivoiriens et partager leur vision pour l’avenir du pays. (Source Africa 24)

Me Alice Nkom menace de quitter le Cameroun si Biya ne part pas en 2025

L’avocate camerounaise, Alice Nkom, a lancé un ultimatum au régime en place. Dans une vidéo publiée en ligne, elle a déclaré qu’elle quitterait le pays si le président Biya ne mettait pas fin à son mandat en 2025.

La pression constante sur Me Alice Nkom.« Si on ne réussit pas à changer les choses, l’année prochaine moi je pars, vous ne me verrez plus ici », a-t-elle affirmé, exprimant ainsi son ras-le-bol face à la situation politique actuelle et à la répression dont elle ferait l’objet. (Source LeBledParle)

Carburant : Hausse possible des prix ce mois de janvier à Madagascar

La dernière hausse des prix du carburant remonte à juillet 2022. Depuis, et malgré les changements des deux paramètres qui influent sur les prix à la pompe que sont les cours du dollar et du baril des pétroles, les autorités ont maintenu ces prix.

Intenable. Un statu quo motivé notamment par le souci des autorités de protéger les consommateurs de l’inflation que pourrait provoquer la révision à la hausse des prix à la pompe mais qui pourrait devenir intenable si on le laisse perdurer dans le temps. En effet, en gardant ces prix en vigueur depuis plus de deux ans, l’État est obligé de subventionner la différence entre les prix de référence calculés (PRC) et les prix maximums appliqués à la pompe (PMAP). (Source MidiMadagasikara)