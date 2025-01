Tunisie: Maddouri engage des réformes pour le secteur du bâtiment et le transport public

Ce vendredi 3 janvier 2025, au palais du gouvernement à la Kasbah, le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé un conseil ministériel restreint dédié à l'examen des mesures visant à régler les créances des entreprises du secteur du bâtiment et à renforcer la flotte de transport public.

Étaient présents Sihem Boughdiri Nemsia, ministre des Finances, Sarra Zaafrani Zenzri, ministre de l'Équipement et du Logement, Samir Abdelhafidh, ministre de l'Économie et de la Planification, Rchid Amri, ministre des Transports, et Fathi Zouhair Nouri, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie.

Lors de cette réunion, le chef du gouvernement a souligné que les décisions prises s'inscrivent pleinement dans la mise en oeuvre des recommandations données par le Président de la République, qui visent à accélérer l'exécution des projets d'infrastructures majeures. L'objectif est de les achever dans les plus brefs délais, notamment en raison des crédits déjà alloués, ce qui nécessite la mise en place de solutions urgentes pour garantir un transport public sûr et accessible à tous, dans le respect des droits des citoyens et des principes énoncés dans la Constitution.

Le chef du gouvernement a insisté sur l'importance de surmonter rapidement les obstacles administratifs et financiers qui freinent la réalisation de certains projets, en les considérant comme une priorité gouvernementale. Il a également précisé que le gouvernement met tout en oeuvre pour garantir les ressources financières nécessaires au paiement des créances des fournisseurs de l'État, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, ce qui contribuera à stimuler l'économie nationale et à dynamiser la circulation des fonds dans le pays.

Il a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à améliorer les services de transport public, notamment en accélérant la modernisation de la flotte, avec un renforcement significatif du nombre des bus et de rames de métro. Cette initiative vise à offrir aux citoyens des services de transport modernes, sûrs et rapides, tout en améliorant la gouvernance des entreprises publiques de transport et en renforçant l'efficacité et la rentabilité de leurs services.

Au terme des discussions, les décisions suivantes ont été prises :

Le plan de règlement des créances des entrepreneurs travaillant avec les ministères dans le domaine du bâtiment et des travaux publics a été mis en place, avec des crédits alloués en soutien à la circulaire du chef du gouvernement n° 27 de 2024.

Des mesures ont été prises pour permettre aux entreprises d'accéder aux garanties financières nécessaires auprès des banques pour participer aux appels d'offres publics.

Le programme d'investissements dans le secteur du transport public terrestre se poursuit, avec la définition des modalités de financement pour l'acquisition de 418 nouveaux bus, en plus des 300 bus déjà commandés.

Un appel d'offres sera lancé pour l'achat de 30 nouveaux rames de métro, accompagnés des équipements de maintenance nécessaires.

Des crédits annuels ont été alloués à la société des transports de Tunis pour la mise à niveau des bus et rames de métro, ainsi que pour leur maintenance.

Le programme de maintenance nécessaire permettra de remettre en service 20 rames de métro.

Le ministère des Transports est invité à préparer un plan de restructuration des entreprises publiques de transport terrestre, maritime et aérien pour garantir leur gouvernance et améliorer la qualité de leurs services.