Madagascar: Campagne anti-polio - Plus de 5,4 millions d'enfants vaccinés

La campagne de cinq jours, menée dans les régions du pays, a porté ses fruits. Plus d'enfants vaccinés contre la polio et la rougeole.

Un mois d'octobre chargé pour le pays et ses partenaires dans la lutte contre la poliomyélite et la rougeole. Une campagne intégrée de cinq jours a été initiée dans le pays, durant laquelle des vaccins contre la polio et la rougeole ont été proposés simultanément aux familles. L'objectif était d'atteindre les enfants qui n'avaient jamais été vaccinés auparavant. Résultat : plus de 5,4 millions d'enfants ont été vaccinés contre la polio et 4,6 millions contre la rougeole.

Des équipes d'agents de santé, comprenant des vaccinateurs et des agents d'enregistrement du ministère de la Santé, ont parcouru le pays pour mener des campagnes de sensibilisation, informer les familles et vacciner des millions d'enfants malgaches contre la polio et la rougeole. Pour ce faire, plusieurs approches ont été adoptées : des déplacements dans des zones reculées avec des interventions porte-à-porte pour informer les familles et administrer les vaccins, ainsi que la mise en place de sites de vaccination proches des établissements scolaires et des lieux fréquemment visités. Outre les millions d'enfants vaccinés contre la polio et la rougeole, la campagne a également permis de vacciner plus de 180 000 enfants zéro dose rougeole et plus de 140 000 zéro dose polio. Une campagne réussie pour ses initiateurs.