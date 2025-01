Madagascar: Culture entrepreneuriale - Renforcement des compétences des PMI

Des petites et moyennes industries (PMI) membres du Syndicat des industries de Madagascar (SIM) et membres du Centre de gestion agréé ainsi que des bénéficiaires du programme ODOF (One district, one factory), ont bénéficié d'un renforcement de compétences.

C'est le fruit du partenariat entre le SIM et le programme Fihariana qui vise à promouvoir la culture entrepreneuriale afin de contribuer au développement socio-économique de Madagascar. La première séance de formation s'est ainsi déroulée durant trois jours au siège du SIM à Analakely dans le but d'accompagner ces petites et moyennes industries bénéficiaires. Les modules de formation portent entre autres sur l'éducation financière notamment la maîtrise des dettes, les produits financiers et les options de financement. Ces acteurs économiques ont également bénéficié d'une formation en matière de gestion des risques et de l'esprit entrepreneurial.

Investissement

En outre, ils ont été appuyés dans le domaine du marketing afin de faciliter la recherche de débouchés et l'écoulement de leurs produits. Leur formation a ainsi été axée sur la compréhension du marché, la fidélisation des clients et le pilotage des actions commerciales. Ce n'est pas tout ! Ces petites et moyennes industries ont été formées sur l'analyse financière. Ce qui leur a permis de mieux comprendre les tableaux financiers et d'interpréter les ratios essentiels pour la gestion d'entreprise.

Par ailleurs, l'élaboration d'un business plan constitue un autre module de formation prodigué à ces participants étant donné que cela constitue un outil indispensable pour convaincre les institutions bancaires à financer leurs projets. La formation en management n'est pas en reste pour que les dirigeants des PMI puissent être en mesure de prendre des décisions éclairées et piloter leurs équipes. D'aucuns reconnaissent que l'investissement dans le capital humain via un renforcement des compétences contribue non seulement à faire face aux défis que peuvent confronter les industriels tout en pérennisant leurs activités.