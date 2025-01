Madagascar: Ambohimangakely - Collision entre un Sprinter et une moto, une femme gravement blessée

Jeudi soir, une collision dramatique entre une moto et un Sprinter a eu lieu à Ambohimangakely. La moto, qui transportait deux personnes, a été percutée de plein fouet avant de se renverser sur la route. Cet accident a entraîné une blessure grave pour la passagère, qui a subi une fracture à la jambe et a été transportée d'urgence à l'hôpital. Quant au conducteur de la moto, il s'en est sorti avec des blessures légères.

D'après les premiers témoignages recueillis sur place, les deux véhicules roulaient à vive allure. Incapable d'éviter le Sprinter, la moto a fini par entrer en collision avec celui-ci. Les riverains, alertés par l'accident, ainsi que les forces de l'ordre, se sont immédiatement mobilisés pour secourir les victimes. La conductrice du Sprinter, une femme selon les témoins, n'a pas quitté son véhicule jusqu'à l'arrivée des autorités. Elle a été conduite au poste de police pour être entendue dans le cadre de l'enquête ouverte sur les circonstances de cet accident.

Cet incident s'ajoute à une longue liste d'accidents de la route survenus depuis le début de l'année, dont la majorité implique des motos. À Madagascar, les deux-roues sont devenus un moyen de transport de plus en plus prisé. Cependant, de nombreux conducteurs circulent sans permis, sans formation appropriée et sans respect des règles de circulation, ce qui les expose davantage aux risques. La conduite dangereuse, notamment par de jeunes pilotes imprudents, figure parmi les principales causes de ces tragédies. Les deux-roues demeurent les véhicules les plus vulnérables sur les routes, avec un lourd bilan en termes de vies humaines.

Face à la montée des accidents, il devient urgent de renforcer les campagnes de sensibilisation et d'exiger des conducteurs de motos une meilleure formation. L'application stricte des règles de la circulation routière et des contrôles réguliers pourraient également contribuer à réduire ces drames. Les autorités rappellent que la sécurité routière est une responsabilité collective, et que chacun doit respecter les règles pour éviter de nouvelles tragédies sur les routes du pays.