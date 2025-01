Madagascar: Nouvelle année - Voeux des artistes pour 2025

Après une année 2024 délicate, Madagascar se trouvant en bon dernier du classement des pays les plus riches au monde, la nouvelle année s'annonce incertaine. Toutefois, les artistes ont leurs voeux pour le pays, pour leurs compatriotes, pour les mélomanes et les amateurs d'arts, bien entendu.

Zouzar Valibhay - peintre

Je vous souhaite à tous une très bonne année 2025. Que 2025 soit peinte en santé, prospérité et joie. Que les couleurs soient sombres ou vives, ayez toujours la patience et le bon sens pour vous aider à réaliser le tableau de votre bonheur. Car n'oubliez pas c'est vous qui tenez le pinceau de votre vie. Passez une très bonne année et gardez au quotidien une place pour la créativité. Au revoir et à bientôt les amis

Patricia Haingohaja Rakotovao - actrice

Cette année? Pour moi ce sera plus de films, du cinéma de qualité. Je crois que le septième art a connu un ralentissement l'année dernière. Alors je souhaite un objectif rivé sur les acteurs et comédiens de la nouvelle génération, longue vie aux aînés afin qu'ils puissent nous transmettre leur savoir-faire.

Momo le sorcier - humoriste

Je souhaite à toutes et à tous une très belle année, remplie de joie, de bonheur, de prospérité, de réussite et surtout de santé. La santé est très importante. Je souhaite à tous les jeunes malgaches la bonne conscience pour cette nouvelle année, pour leur réussite personnelle et de la ville où ils sont. Et je prie pour l'évolution de la situation de vie des démunis qui sont très souvent oubliés. Que la paix et la miséricorde de Dieu soit sur nous tous.

Nino Pillar - bédéiste

A tous mes ami(e)s artistes, Que ce nouveau cycle nous apporte une énergie renouvelée pour atteindre tous nos objectifs et relever de nouveaux défis. Bonne année 2025.

Konahy Junior - Slameur

Tels sont les mots que l'on se souhaite mutuellement. Bizarrement, quand les 12 coups de minuit sonnent le glas d'une nouvelle année, nous devenons amnésiques de ces galères de l'an passé. C'est là que je me dis que chacun de nous nourrit toujours en lui une innocence touchante. Ainsi, pour cette fois, je vous souhaite encore de garder espoir même si le monde s'écroule parfois, de garder le sourire même si les jours paraissent si difficiles. Ayez foi en vous et en vos rêves même si les autres disent le contraire. Soyez cette lumière qui illumine ces moments sombres. Faites le voeux d'être fidèle à vous-même ! Voilà, j'en ai assez dit ! Je pose ma plume et mon encre. Peace !

Yasmine Fidimalala - peintre

J'ai pas de voeux/Pour vous ami(e)s/J'ai des « tu peux »/Pour qui veut

J'ai pas de résolutions/Et de l'action en propositions/Que chacun se lève pour bâtir son année/Que chacun proclame sa réussite

Son excellente santé/Que chacun crée sa recette du bonheur artisanale/Comme il-elle veut/Comme il-elle peut

Et l'univers et Dieu feront le reste/Car Dieu n'aide pas ceux qui ne savent pas s'aider eux-mêmes/

J'ai pas de voeux/Et je ne m'en excuse pas/J'ai des « tu peux »/Et des « voeux « changés en « Je veux »

Pour les miens/Et ceux qui savent se relever/Bâtissons notre année/Le miracle est dans notre bouche, notre parole est sacrée

Comme les Zanahary qui existent en chacun de nous/La réussite est entre nos mains/Nous sommes les auteurs de nos plus beaux poèmes et nos plus belles créations.

Les créateurs de notre propre poésie, les artistes de notre vie/Osons être/Osons faire/Que ton « je veux » soit !

Que cette année nous inspire à donner le meilleur de nous-mêmes et que ry mafolany tend la main et aide ceux qui en ont besoin