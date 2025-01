Madagascar: Des Fihaonana guerriers aux marchés ruraux

Fihaonana, c'est ainsi que, jadis, sont appelés les marchés. Lieux de rencontres, ils l'ont été et quelles rencontres ! Avant la réunification de l'Imerina par Andrianam-poinimerina, les différents princes et seigneurs du pays passent leur temps à guerroyer entre eux, pillant, razziant, asservissant les vaincus. Ils concluent cependant un accord par lequel des lieux de rencontre « neutres » sont ouverts pour commercialiser leurs butins de guerre, récupérer leurs biens emportés par leurs « frères (ou cousins) ennemis », acheter armes et munitions...

Ainsi, ils établissent un calendrier hebdomadaire de rencontres : le dimanche à Ambohidratrimo pour tous ; le lundi à Alatsinainy-Ambazaha pour les Zanamihoatra, Anosizato et Antananarivo ; le mardi à Talata-Volonondry pour les Mandiavato et Tsimahafotsy ; le mercredi à Alarobia-Amboanjobe, spécialisé dans le commerce d'esclaves entre Famailahy, Manisotra et Alasora ; le jeudi à Alakamisy-Antanamalaza pour les Vakiniadiana et Alasora ; le vendredi à Anjoma-Analaroa pour tous ceux du Nord et du Sud ; le samedi à Asabotsy-Ambohimirimo, jour de marché d'esclaves.

Il existe aussi des points de rencontre avec les étrangers où ils acquièrent les produits de l'Imerina, les Vazaha n'étant pas autorisés à y pénétrer : à Ampamoizankova au Nord-est et à Angavokely à l'Est...

Ampamoizankova, là où l'on se sépare des Hova (qui disparaissent à jamais), a, du reste, été tristement célèbre. Jadis, les Blancs ont été qualifiés de « mangeurs d'hommes » (vazaha homana olona) et la pire des malédictions qu'on a pu lancer à quelqu'un, est d'être « vendu » à Ampamoizankova (mivarina eo Ampamoizankova), là où l'on descend vers la côte. À l'époque d'Andrianam-poinimerina, on évoque Toamasina , point d'embarquement des esclaves.

Quand ce roi finit de réunifier les territoires de l'Imerina qu'il organise complètement dans tous les domaines, il décide d'instaurer des « tsena » (marchés) à la place de ces points de rencontre et en d'autres lieux. Il craint, en effet, que « l'esprit mauvais » qui a prévalu à leur création, ne persiste. Cependant, devant la réaction des habitants qui estiment qu'il faut maintenir le calendrier et les places des Fihaonana, pour ne pas trop perturber leur vie quotidienne, le sage conseiller Hagamainty finit par raisonner le souverain. Il est l'unique roi, les guéguerres entre roitelets sont à jamais abolis, et la population peut s'adonner en toute sérénité aux travaux agricoles et d'élevage.

Le roi n'est pas convaincu pour autant et crée des marchés pilotes dans l'Avaradrano.

Dans un discours public, il explique le rôle de ces « palais commerciaux » dont l'installation s'insère dans sa politique économique : lieux d'échanges entre producteurs et consommateurs où les razzieurs et voleurs n'ont pas leur place. Chacun doit tout faire pour les faire tourner, qui en apportant tout produit commerçable « ne serait-ce que du manioc cuit », qui en y dépensant leur argent, notamment les grands et les riches du royaume qui doivent en être le moteur. D'ailleurs, des contrôleurs, « maso ivoho » du roi, y surveillent le comportement de ces derniers.

Sept marchés sont ainsi ouverts dans l'Avaradrano : Alahady-Lanifasana pour les Andrianteloray (reporté au lundi sous Ranavalona II, première reine chrétienne) ; Alatsinainy-Merimandroso pour les Tsimahafotsy ; Talata-Volonondry pour les Mandiavato ; Alarobia-Namehana (devenu Sabotsy sous Ranavalona Ire) pour les Tsimiamboholahy ; Alakamisy-Ambohipanga pour cette localité ; Sabotsy-Ambato pour les Anativolo.

Quant au vendredi, Andrianampoinimerina demande à ses Voromahery (Aigles) d'installer l'Anjoma de Fiadanana pour tous les habitants de l'Imerina. Son fils déplacera plus tard ce marché à Antaninarenina, afin de pouvoir y construire un Palais de bois.

Lorsque le souverain voit que l'essai est concluant, que les « produits » commercialisés sont restés agricoles, d'autres marchés quotidiens sont créés: Alahady-Soarano, Talata-Amoronkay, Alarobia-Amboanjobe et Alarobia- Ambatomanga, Alakamisy-Ambohipeno, Alakamisy-Ambohibalala et Alakamisy-Antanamalaza, Anjoma-Manazary, Anjoma-Ambatomitsangana et Anjoma-Analaroa, Asabotsy- Andoharanofotsy et Asabotsy Anosibe.