Afrique: CHAN 2024 - Les Barea joueront quatre matchs amicaux

Deuxième tentative. Le coach Romuald Rakotondrabe et ses protégés n'auront plus que trois semaines, sans compter les jours de voyage, pour préparer la phase finale du 8e Championnat d'Afrique des Nations (Chan). Pour la première fois, le Chan, encore désignée sous l'édition 2024, sera organisé conjointement par trois pays de l'Afrique de l'Est, en l'occurrence le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, du 1er au 28 février 2025. Madagascar a validé son ticket pour sa deuxième qualification à la phase finale en écartant l'Eswatini sur un cumul de scores de 2 buts à 1 au deuxième et dernier tour qualificatif.

« Je viens de recevoir le planning de préparation établi par le coach Rôrô. Les Barea vont jouer deux matchs amicaux à l'extérieur et deux autres au pays », a mentionné le président de la Fédération malgache de football, Alfred Randriamanampisoa, lors d'une conférence de presse hier à Andrefan'Ambohijanahary. « La délégation va quitter le pays un peu plus tôt pour que les joueurs puissent s'acclimater et se familiariser avec les terrains de matchs », a-t-il ajouté.

Le coach Rôrô avait déjà avancé, lors d'une interview exclusive accordée à L'Express de Madagascar, que «le groupe devrait rejoindre le pays hôte de notre groupe suivant les résultats du tirage au sort, dix jours avant le coup d'envoi de la phase de groupes». Les Barea prévoient ainsi de jouer des matchs amicaux contre d'autres pays qualifiés, issus d'autres groupes. La date du tirage devrait être connue bientôt, puisque les trois chapeaux ont déjà été dévoilés il y a quelques jours. Madagascar se trouve dans le chapeau 2.

Deux autres matchs de préparation sont aussi prévus au pays. Si la délégation compte partir dix jours avant, les deux matchs amicaux au pays devraient donc se tenir avant le 20 janvier. Toutefois, le patron de la fédération n'a pas encore précisé les noms de ces équipes ou clubs, bien que le coach Rôrô ait déjà évoqué son souhait de jouer cette fois contre des sélections provinciales, après des matchs amicaux contre des sélections régionales avant de partir disputer la double confrontation contre l'Eswatini.