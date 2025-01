Madagascar: Adduction d'eau - Le Sud reste une des priorités

Selon les explications du ministre de l'Eau, les projets d'adduction d'eau dans le Sud avancent à un rythme soutenu. Les régions Anosy, Androy et une partie de l'Atsimo Andrefana sont concernées.

Lorsqu'on parle du Sud, on ne parle plus de projets d'urgence, mais de projets de résilience». Ce sont les mots de Lalaina Andrianamelasoa, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. Des mots pour expliquer que les projets d'adduction d'eau dans le Sud du pays sont des projets qui auront de l'impact sur le long terme.

Dans une interview diffusée sur la télévision publique TVM, le ministre de l'Eau a notamment fait le point sur les projets d'adduction d'eau dans le Sud du pays. La première précision qu'il a apportée est que «tous les projets existent». Les dossiers y afférents sont vérifiables auprès des bailleurs et des entités partenaires, ajoute-t-il. Ensuite, il précise qu'ils concernent les régions Anosy, Androy et une partie de la région Atsimo Andrefana.

Dans son discours de voeux du Nouvel An, Andry Rajoelina, président de la République, a touché un mot sur l'adduction d'eau dans le Sud. Il a évoqué la construction du pipeline Efaho, qui va de la rivière Efaho jusqu'à Ambovombe. Il s'agit d'un engagement qui sera mené à terme, assure le chef de l'État. Certains affirment que le projet est au point mort.

Selon les explications du ministre Andrianamelasoa, cependant, la première partie du projet, la plus difficile, qui est la construction de l'infrastructure de captage d'eau, est en passe d'être terminée. «Nous installerons les tuyaux du pipeline ensuite».

Forages

Le membre du gouvernement ajoute qu'outre Efaho, il y a d'autres projets de pipelines pour assurer un accès constant à l'eau dans le Deep South. Les pipelines ont deux voies : l'une pour l'eau potable et l'autre pour l'eau d'irrigation.

Le ministre de l'Eau annonce notamment que la construction du pipeline qui part de la rivière Mandrare jusqu'à Saponina, Maroalimpoty et Maroalimainty, qui se trouvent dans le district d'Ambovombe, sera terminée vers la fin du mois de février. Un troisième pipeline est en construction. Il part d'Ampotaka jusqu'à Beloha, dans la région Androy.

Les études pour la construction d'un quatrième pipeline, dans le cadre du projet «Mionjo», financé par la Banque mondiale, viennent d'être terminées. Le projet consiste à transporter de l'eau d'un forage à réaliser dans la localité de Bemamba jusqu'à Ambovombe. Lalaina Andrianamelasoa rappelle, par ailleurs, que l'année dernière, Christian Ntsay, Premier ministre, a lancé la construction d'un barrage de stockage d'eau à Tsivory.

Le membre du gouvernement explique, du reste, le choix du pipeline pour éviter la déperdition et l'évaporation de l'eau en cours de route, d'autant plus qu'il fait très chaud dans le Sud. En parallèle aux projets de pipelines, il explique qu'un projet de quatre cents forages est également en cours. Soixante-dix sont déjà terminés, ajoute-t-il. L'ensemble des forages devra être terminé d'ici le premier semestre de l'année 2026.

«Ces forages sont destinés aux localités qui n'auront pas accès aux pipelines. Ils seront accompagnés de stations de pompage et de mini-stations de traitement d'eau qui fonctionnent à l'énergie solaire. Le but est qu'aucune localité ne soit laissée pour compte. Ici encore, ce sera de l'eau potable, mais aussi de l'eau pour irriguer les cultures et pour abreuver les animaux d'élevage», précise le ministre Andrianamelasoa.