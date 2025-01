Madagascar: Coach Barea A - Cinq candidats passent le casting final

Attente interminable de l'annonce officielle du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale A. Cinq sur les cinquante-quatre postulants passent actuellement le dernier casting.

Que des réponses vagues ! Le président de la Fédération malgache de football, Alfred Randriamanampisoa, n'a donné aucune précision aux journalistes lors d'une conférence de presse hier à son bureau au Cogelec à Andrefan'Ambohijanahary. « On parle de l'équipe nationale, nous sommes en train de tout finaliser car désigner le sélectionneur des Barea est très important. Ça va venir bientôt », a temporisé le patron de la fédération. Ce dernier a répondu à seulement une question sur le nombre des retenus parmi les cinquante-quatre prétendants ayant déposé leurs dossiers de candidature.

« Cinq techniciens sont retenus pour le casting final. Il faut patienter encore un peu », a-t-il réitéré. Les journalistes ont insisté sur les noms ou leur nationalité, mais en vain. « Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont retenus suivant leur palmarès. Le comité ad hoc chargé de la sélection garde encore secrètes ces informations », a précisé le numéro un du football malgache, soulignant que ce comité est composé de représentants de la fédération et de l'État. «Il pourrait s'agir d'un étranger, d'un Malgache, ou pourquoi pas, d'un Chinois», a-t-il esquivé la question.

Interrogé sur le contrat et les salaires du sélectionneur, les réponses du patron de la FMF restent vagues : « Nous sommes tous concernés, la fédération et l'État, comme auparavant, et nous nous arrangerons sur ce point ».

Dans le flou

Concernant les noms qui circulent et qui font le buzz sur les réseaux sociaux, Alfred Randriamanampisoa a souligné : « Ce ne sont que des rumeurs, nous n'avons pas encore annoncé officiellement le nom du sélectionneur. En tant que président de la fédération, je confirme que nous sommes encore en train de finaliser et ce ne sera plus long ».

Nous sommes à deux mois et demi des prochains matchs des Barea A, alors que la désignation du nouvel élu se fait encore attendre. Où est le blocage ? Les derniers décideurs ne sont-ils pas d'accord sur la désignation d'un même technicien, ou est-ce la négociation sur les salaires qui freine la décision finale? Ce technicien va encore former son staff, détecter, sélectionner et négocier avec les joueurs, surtout les expatriés.

Si ce nouvel entraîneur de l'équipe nationale masculine A est un étranger, outre l'un des candidats, Gilles Hugon, ancien assistant du coach Romuald Rakotondrabe, il aura encore besoin de temps pour connaître chaque joueur avant de mettre en place ses stratégies et son programme de préparation. Bref, tout retard supplémentaire risque de compromettre le temps de préparation pour les matchs contre la République centrafricaine, initialement prévus le 21 mars, puis contre le Ghana à domicile, le 24 mars, sous réserve de l'homologation du stade des Barea.