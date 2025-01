Madagascar: Ville de Toliara - Près de quarante heures de coupure de l'électricité

Il n'y eut aucune annonce préalable de la part de la Jirama Toliara, alors que l'approvisionnement en électricité a été interrompu pendant quarante heures.

Devant le fait accompli. «Si on avait été avertis plus tôt, on se serait préparés», fustigent de nombreux habitants de la cité du soleil. Il a été annoncé par la Jirama Toliara, dans la nuit du jeudi 2 janvier, que l'électricité allait être rétablie dans la soirée même après une coupure générale dès 6 h du matin. Elle n'est revenue qu'hier vendredi dans la soirée, soit près de quarante heures de coupure.

Un camion-citerne transportant le fuel lourd pour la centrale thermique d'Andranomena, depuis la capitale vers Toliara, a été le centre principal des arguments apportés par la Jirama Toliara. Celui-ci aurait connu des pannes, car il était censé arriver à Toliara dans la nuit du jeudi. À 22 h de ce jour-là, il a été attendu à Sakaraha, mais il n'est jamais venu. Ensuite, il a été expliqué que le camion n'a pas de GPS et que le chauffeur n'aurait pas de téléphone non plus ; il n'a donc pas été possible de déterminer sa position. Le camion-citerne de 32 m³ a été aperçu vers 7 h du matin hier matin à Sakaraha, soit à 143 km de Toliara. Il n'est arrivé à Toliara que vers 17 h, car la route Sakaraha-Andranovory, un tronçon de 83 km, est dans un piteux état.

Silence

Aussi, l'approvisionnement en électricité pour les quarante-et-un fokontany n'a-t-il été rétabli que vers 18 h. Mais certains subissent encore les heures de délestage « normales », car la production d'énergie disponible ne couvre pas les six secteurs de distribution.

Il n'y a pas eu d'avertissement préalable concernant l'arrêt de la production en raison du manque de carburant, survenu le jeudi. Pendant que ceux qui pouvaient encore se connecter se plaignent sur les réseaux sociaux de la coupure générale de courant et de l'interruption de l'approvisionnement en eau, dans une chaleur atteignant 35°C, les autorités politiques de la région sont restées silencieuses.

« Nous nous attendions à des explications en bonne et due forme de la part du directeur régional de la Jirama Toliara, du directeur régional de l'Énergie ou encore des députés ou gouverneur, mais il n'y a rien eu », crient les usagers de la Jirama. « Nous apprenons ce problème de camion seulement via les réseaux sociaux », ajoutent d'autres.

En effet, un communiqué officiel ou une annonce officielle a été attendue, même si la diffusion devait se faire via les réseaux sociaux. Le gouverneur, Edally Ranoelson, n'a pas été aperçu, alors qu'il est très présent sur le compte du gouvernorat Atsimo-Andrefana en d'autres circonstances. « Il aurait pu rassurer la population ou du moins proposer des solutions pour aider au rétablissement de la centrale thermique d'Andranomena », peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Le camion arrivé hier couvrira seulement une journée de distribution, vu que le besoin journalier de Toliara est de 27 m³. En attendant, les petits commerces de restauration ou de pâtisserie, les cybercafés et même de nombreux bureaux ont dû fermer pendant deux jours, faute d'électricité et de panneaux solaires.