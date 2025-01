Angola: Le Président de la République félicite les Cubains à l'occasion du 66ème anniversaire du triomphe de la révolution

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a adressé un message à son homologue cubain, Miguel Díaz-Canel, pour féliciter les autorités et le peuple de Cuba à l'occasion de la célébration, mercredi dernier, de l'anniversaire de la Révolution cubaine.

« Cette date mémorable, qui marque d'importantes réalisations dans l'histoire cubaine, continue d'être considérée, six décennies plus tard, comme un point de référence important pour l'action des femmes et des hommes en faveur de leur liberté, pour l'impact positif qu'elle a eu sur la sensibilisation des peuples opprimés à la valeur de leur détermination et de leur force, lorsqu'ils s'unissent pour affronter des défis difficiles et surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin dans la lutte pour recouvrer leur dignité », a écrit le Président João Lourenço.

Dans un message rendu public vendredi, le Chef de l'État a profité de l'occasion pour exprimer au leader cubain la volonté constante du Gouvernement angolais de renforcer les liens d'amitié, de coopération et de solidarité entre les deux pays.

Il s'est dit convaincu que sur la base des efforts communs permanents, les deux pays pourront atteindre des niveaux importants de développement, de progrès et de résolution des problèmes fondamentaux des deux peuples et des deux pays.

La révolution cubaine est un processus qui s'est déroulé en 1959, sous l'impulsion d'un mouvement de guérilla qui opérait depuis une région reculée de l'île dénommée Sierra Maestra et qui était dirigé par Fidel Castro et Che Guevara.

Les guérilleros cubains, qui ont d'abord dirigé un mouvement révolutionnaire nationaliste, ont été responsables du renversement de la dictature de Fulgencio Baptista.

Coopération Angola/Cuba

Les deux États ont établi des relations diplomatiques le 15 novembre 1975, quatre jours après l'indépendance de l'Angola, et ont signé l'accord général de coopération un an plus tard.

Cet instrument juridique a ensuite conduit à l'institutionnalisation d'une Commission bilatérale entre l'Angola et Cuba.

Cuba est un partenaire stratégique de l'Angola depuis l'indépendance nationale du pays en 1975 et l'a soutenu dans la guerre contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud.

Le pays des Caraïbes a formé de nombreux cadres angolais et souhaite s'impliquer davantage dans la coopération économique avec l'Angola.

L'Angola et Cuba entretiennent des relations de coopération dans divers domaines, tels que la sécurité, l'éducation, la santé, les transports, les travaux publics, la construction, le pétrole, le sport, la culture, le tourisme et l'agriculture.