Cameroun: Edouard Akame Mfoumou, ancien grand argentier, se remarie à 80 ans à Yaoundé

Le carnet rose s'est enrichi d'une nouvelle touchante en ce début d'année 2025. Édouard Akame Mfoumou, ancien grand argentier de l'État, a officialisé son union avec Rosine Justine ce jeudi 2 janvier 2025. À l'âge de 80 ans, cet événement marque un moment fort dans la vie de cet homme d'État respecté, connu pour sa carrière impressionnante et son engagement envers le Cameroun.

Le mariage a eu lieu à la mairie de Yaoundé 4ème, sous le régime polygamique avec biens communs. Ce choix reflète les traditions et les valeurs familiales profondément ancrées dans la culture camerounaise. Édouard Akame Mfoumou, a ainsi choisi de partager cette nouvelle étape de sa vie avec sa nouvelle épouse, Rosine Justine, dans une cérémonie intime mais significative.

Ce remariage à un âge avancé témoigne de la vitalité et de l'amour qui peuvent persister tout au long de la vie. Pour Édouard Akame Mfoumou, cette union symbolise également un nouveau chapitre, riche en expériences et en partage. Rappelons que l'ancien grand argentier a toujours été un modèle de rigueur et de dévouement, des qualités qui ont marqué sa carrière et qui continuent d'inspirer les générations futures.

Le choix du régime polygamique et des biens communs souligne l'importance de la famille et de la solidarité dans les relations conjugales. Ce mariage, célébré à la mairie de Yaoundé 4ème, a été un moment de joie et de célébration pour les proches des deux époux. Les témoins présents ont salué cette union, rappelant que l'amour n'a pas d'âge et que chaque moment de bonheur mérite d'être célébré.

Pour Rosine Justine, cette union représente une nouvelle aventure aux côtés d'un homme respecté et aimé. Leur mariage, sous le régime polygamique, montre également la modernité et l'adaptation des traditions aux réalités contemporaines. Ce choix reflète une harmonie entre les valeurs ancestrales et les besoins actuels des familles camerounaises.

En conclusion, le mariage de Édouard Akame Mfoumou et Rosine Justine est bien plus qu'un simple événement social. C'est une célébration de l'amour, de la famille et des traditions. À 80 ans, l'ancien grand argentier prouve que la vie est faite de moments précieux à partager, peu importe l'âge. Ce carnet rose restera gravé dans les mémoires comme un symbole de joie et de renouveau.