Tunisie: L'EST devient le premier club tunisien coté en Bourse - Voici ce qui change

Le 31 décembre 2024, l'Espérance Sportive de Tunis a fait un pas audacieux en introduisant « Taraji Holding » à la Bourse de Tunis. Un événement marquant qui pourrait bien redéfinir l'économie des clubs sportifs en Tunisie, tout en offrant à l'EST de nouvelles opportunités de croissance et de diversification financière.

Cette démarche représente une première dans le monde du sport tunisien et pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère pour les clubs sportifs en Tunisie, souvent confrontés à des défis financiers majeurs.

En effet, "Taraji Holding", qui regroupe l'ensemble des activités économiques de l'EST, inclut plusieurs entités stratégiques comme l'Hôtel du Parc, "Taraji Store", et "Taraji Mobile". Bien que la holding n'ait pas encore généré de chiffre d'affaires en 2023 et 2024, en raison de sa constitution récente, les entreprises sous son contrôle ont réalisé des performances prometteuses. Le chiffre d'affaires combiné de ces sociétés a avoisiné les 10 millions de dinars pour l'année 2023, un signe encourageant de leur potentiel et de la solidité des bases économiques sur lesquelles repose le projet.

L'objectif principal de cette introduction en Bourse est, donc, de lever des fonds permettant de financer des projets ambitieux visant à diversifier les sources de revenus du club. En effet, les fonds récoltés via cette opération permettront à l'EST de réaliser plusieurs projets d'envergure qui ne se limitent pas au domaine sportif.

Parmi les initiatives prévues, le club prévoit la création du musée de l'Espérance Sportive de Tunis, un espace dédié à la riche histoire du club, à son palmarès et à son impact culturel et sportif dans le pays. Un autre projet phare est la construction d'un complexe aquatique, "Taraji Piscine", qui offrira des installations modernes pour la pratique de la natation et des loisirs.

Cependant, le projet le plus ambitieux de "Taraji Holding" est "Taraji Land", un parc d'attractions et un complexe familial unique en son genre en Tunisie. Ce parc sera un lieu de loisirs, de détente et de découverte, visant à attirer non seulement les familles tunisiennes, mais aussi les touristes étrangers. Ces projets ont pour but non seulement de renforcer l'ancrage local de l'EST, mais aussi de générer de nouvelles sources de revenus pour le club, en dehors des traditionnelles recettes liées au sport.

Il est important de souligner que l'introduction en Bourse de "Taraji Holding" intervient dans un contexte où de nombreux clubs tunisiens souffrent de l'instabilité financière et de la dépendance aux subventions et aux recettes de billetterie. Dans ce cadre, l'EST, en choisissant cette voie novatrice, se positionne comme un précurseur. L'objectif est de libérer le club de certaines contraintes financières, de diversifier ses sources de financement et d'assurer sa pérennité économique sur le long terme.

Une autre dimension clé de cette opération est la proposition d'ouverture du capital de "Taraji Holding" au public. Un total de 30 millions de dinars sera offert par voie de souscription publique, permettant aux investisseurs, supporters et autres parties prenantes de participer activement au financement des projets du club. Les fonds collectés seront utilisés pour la mise en oeuvre des projets stratégiques, assurant ainsi un retour sur investissement pour les souscripteurs, tout en soutenant le développement durable du club.

À travers ce projet, l'Espérance Sportive de Tunis se positionne ainsi comme un modèle économique innovant, offrant une nouvelle perspective pour les clubs tunisiens. Si cette opération s'avère couronnée de succès, elle pourrait bien inspirer d'autres clubs à adopter des pratiques similaires, tout en contribuant à la professionnalisation et à la diversification des finances du sport en Tunisie.