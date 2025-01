Tunisie: UST - Pas très optimistes !

Tous les indices sont loin d'être au vert pour une équipe de Tataouine en très mauvaise posture.

Le revers cinglant de l'équipe de Tataouine devant l'AS Soliman, avec trois buts encaissés sur des erreurs impardonnables commises par le gardien Charaf Guezmir et sa défense, a fait virer le feu au rouge dans le camp de l'UST. C'est la troisième déroute après le 4-2 contre la JSO dans le même Stade Néjib Khattab le 26 octobre à Tataouine et le 4-1 devant l'USM à Monastir le 15 décembre. Avec de tels résultats, fruits de la piètre valeur de l'effectif actuel, très pauvre autant en quantité qu'en qualité, l'UST, quinzième et avant-dernier au classement, risque de s'enliser dans cette position dangereuse de la zone rouge et de se résigner à jeter l'éponge avant l'heure.

D'autres chiffres plus effarants, avant deux journées de la fin de la phase aller, confirment cette crainte. Les coéquipiers de Ziad Ounalli ont encaissé 26 buts en 13 matches et n'en ont inscrit que 8, soit une différence de buts de-18. La plus mauvaise des 16 clubs de Ligue 1 ! Quel est le sentiment de l'entraîneur Ghazi Ghraïri devant un tableau si noir ? Sans doute des regrets pour ne pas avoir réfléchi deux fois avant d'accepter une tâche aussi compliquée et prendre le défi de relever un challenge quasi impossible. «C'est vrai qu'on a encore le temps de se rattraper, mais la vraie question qu'on doit se poser : est- ce qu'on a les moyens de le faire ?», affirme-t-il.

Le pire des scénarios

Ghazi Ghraïri et sa bande affrontent aujourd'hui le ST avec peu de chances sur le papier de pouvoir empêcher les Bardolais de s'octroyer les trois points du rachat après leur défaite à Monastir. En cas d'un nouveau faux pas, les Tataouinois pourront être relégués à la dernière place si El Gawafel de Gafsa s'en sort avec une victoire à Gabès contre l'ASG. Ce scénario est le pire qui pourrait arriver à une équipe qui traverse une période aussi difficile.

En l'absence de moyens financiers pour espérer faire un grand mercato hivernal et parvenir à redresser la barre, les fans des « Rouge et bleu » ne sont pas optimistes. Devant l'impuissance du nouveau Comité directeur élu, ce sont eux qui ont mené une campagne de soutien pour collecter les 63 mille dinars avant le 31 décembre, date butoir pour payer les dettes du club à la Fédération sous peine de tomber sous la sanction d'interdiction de recrutement.